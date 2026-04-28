Ni Samba ni Gazzelle: las nuevas Adidas Gralfy son ligeras, bonitas y ahora triunfan entre las mujeres más urbanas

En un momento en el que parecía que todo giraba alrededor de modelos míticos como las Adidas Samba o las Adidas Gazelle, llega una nueva zapatilla dispuesta a cambiar el juego. Se trata de las Adidas Gralfy SPZL, unas deportivas que poco a poco están ganando terreno en la calle, sobre todo entre mujeres con un estilo más urbano y desenfadado. No son las típicas sneakers que ves en todas partes, y quizá ahí está parte de su encanto, pues tienen ese punto diferente que hace que la gente se gire a mirarlas.

Las Gralfy forman parte de la línea Spezial de Adidas, una colección que suele rescatar modelos antiguos y darles una nueva vida. En este caso, la marca ha apostado por una silueta menos conocida, algo más contundente a nivel visual, pero sin resultar pesada. A simple vista llaman la atención por sus capas de materiales, los detalles en ante y esos colores más apagados, tirando a verdes o tonos tierra, que encajan muy bien con lo que se está viendo últimamente en moda.

Lo interesante de estas zapatillas es que rompen un poco con esa tendencia tan marcada de los últimos años, donde todo era más plano y sencillo. Aquí hay más presencia, más forma, y aun así no resultan exageradas ni difíciles de llevar. De hecho, muchas chicas las están combinando con ropa bastante básica como vaqueros anchos, pantalones tipo sastre o incluso faldas largas. Esa mezcla entre algo más clásico y unas sneakers con personalidad es justo lo que está funcionando ahora mismo.

Las nuevas Adidas de moda

Más allá de lo estético, las Adidas Gralfy SPZL son cómodas para el día a día. No son las típicas zapatillas rígidas que solo te pondrías un rato. Están pensadas para caminar, moverte por la ciudad y no acabar con los pies destrozados. Eso hace que mucha gente las vea como una opción real para usar a diario, no solo como algo bonito para una foto. Otro punto a favor es que todavía no están tan vistas como otros modelos. Mientras que las Samba o las Gazelle llevan tiempo dominando escaparates y redes sociales, las Gralfy parecen más frescas. No da la sensación de ir igual que todo el mundo y eso en moda siempre suma.