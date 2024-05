Los anales de la historia de Roland Garros se preparan para sumar, a las primeras de cambio, un nuevo capítulo que se compone de tintes tan épicos como poco habituales. Rafa Nadal, 14 veces campeón en París, parte en desventaja teórica en su partido de primera ronda frente a Alexander Zverev, número 4 del ranking ATP. El momento de morir en la pista, de dar el 100%, ha llegado para Nadal, quien como resaltó su entrenador, Carlos Moyá, en las horas previas, está preparado para darlo todo e ir a morir en pista.

«Tenemos garantías de que su cuerpo aguantará esfuerzos en partidos a cinco sets. Rafa va a morir, yendo al 100% y a darlo todo», comentaba Moyá en la previa, después de que Nadal se haya machacado durante una semana con tres horas de entrenamiento al día y superando las cargas propuestas en las sesiones. Las sensaciones son buenas en los entrenos y si bien el reto es de dimensiones mayúsculas, si en alguien se puede confiar, y más en Roland Garros, ese es en Rafael Nadal.

Aún con la puerta abierta, aunque sea un mínimo, a su regreso a Roland Garros en 2025, podemos estar ante la última vez de Nadal en el torneo que más ha colaborado a considerarle como uno de los mejores deportistas de todos los tiempos. Zverev es un durísimo hueso, que el azar del cuadro final ha colocado como primera piedra en el durísimo camino de Rafael y el balear, como acostumbra, lo afronta con humildad, suficiencia y buscando una de sus grandes tardes en París, el más difícil todavía.

El Nadal-Zverev se jugará en horario de día, el favorito del balear y con la sombra de una posible despedida de Rafa, que no será oficial incluso perdiendo. El español ya declaró que no está preparado aún para asegurar su retirada y se guarda el comodín para un último baile en Roland Garros, si lo de Zverev no sale bien.

Será una de las primeras veces que Rafael Nadal Parera no es favorito en un partido en la Philippe Chatrier, pero la realidad es que todo lo tangible invita a pensar en un triunfo de Zverev, como resolución más probable de este partidazo. El alemán viene de ganar el Masters 1000 de Roma, ya puso en muchísimos apuros a Nadal en la semifinal de 2022 –hasta que se lesionó– y su juego parece más regular que en otros momentos de su carrera, además de que en el plano físico parte con dos marchas más.

Hay razones para creer en Nadal

Sin embargo, también hay motivos por los que creer en la machada de Rafa Nadal. El balear está en Roland Garros y activará la mayor comunión torneo-jugador jamás vista en la historia del tenis. Las opciones de Nadal parten por ver una versión cercana a la que muestra en los entrenamientos y, a partir de ahí, hacer que lo mental gane peso en el partido. Si Zverev se ve contra las cuerdas, el desgaste físico, donde Rafael pierde, pasaría a un segundo plano y la épica podría ganar peso para pasar a ser una opción real.

Se espera un partido largo, duro físico y mentalmente y, en definitiva, un reto al que Rafa Nadal no se ha enfrentado en todo el año. Tanto en Brisbane, en enero, como en el trío Barcelona-Madrid-Roma, el manacorí ha jugado partidos a un máximo de tres sets y sin ninguna obligación competitiva más allá de ir dando pasos en su mejora, unas veces cumplidos y otras, como en el Foro Itálico, no. Ahora llega Roland Garros, la cita clave, y el día D ante Alexander Zverev en primera ronda.