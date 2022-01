Rafa Nadal ya está en las semifinales del ATP 250 de Melbourne después de la retirada de Tallon Griekspoor, que abandonó antes de arrancar el duelo. El tenista balear se enfrentará este sábado en semifinales al finlandés Emil Ruusuvuori, quien es miembro de la Rafa Nadal Academy y nunca se enfrentó al balear anteriormente.

De esta manera, sin el rodaje de un segundo partido, Nadal ya está en sus primeras semifinales de la temporada, en su intento de ganarse una oportunidad para buscar el 89º título ATP de su carrera. El balear había superado en octavos de final, en su debut en el torneo, a Ricardas Berankis.

Tallon Griekspoor has withdrawn from tonight's quarter-final due to injury, sending @RafaelNadal into the semis at #MelbourneTennis with a walkover.

Get better soon, Tallon 💪 pic.twitter.com/GX1j9Z4sOr

— Tennis TV (@TennisTV) January 7, 2022