Rafa Nadal está listo para reaparecer en el circuito. El tenista español, número 3 de la ATP, disputa esta semana el Masters 1000 de Cincinnati, después de verse obligado a causar baja de última hora en Montreal al resentirse de la lesión en el abdominal por la que estuvo que retirarse en Wimbledon. Nadal afronta este torneo, antesala del US Open, con «calma y con cuidado» y consciente de que no puede regresar «a un nivel fantástico», desde el principio, según ha reconocido en rueda de prensa antes de su debut en Cincinnati.

Rafa Nadal dio la sorpresa hace unos días al confirmar su presencia en el Masters 1000 de Cincinnati, un torneo que no disputaba desde 2017 y del que figura un título en su palmarés (2013). El tenista español, número 3 de la ATP, se vio obligado a renunciar a su participación en Montreal al sentir molestias en el abdomen durante uno de sus últimos entrenamientos preparatorios para Montreal, por lo que decidió no viajar a Canadá. Días después confirmó su presencia en Cincinnati, torneo en el que espera coger rodaje de cara al US Open 2022, que comienza a finales de mes.

«Contento de estar en Cincinnati después de unos años sin poder venir, pero bueno, soy consciente de que vengo de una lesión difícil porque al final una rotura abdominal es traicionera», explicó Rafa Nadal en rueda de prensa, en declaraciones recogidas por la web oficial de la ATP. «Hay que ir con mucho cuidado, porque es una zona que utilizamos mucho con el servicio, con lo cual estoy intentando hacer las cosas de la mejor manera posible, con calma y yendo con cuidado en cada momento», añadió el 22 veces campeón de Grand Slams.

«Cuando regresas después de un poco de tiempo de baja tienes que tener en cuenta que las cosas no serán perfectas. No puedes esperar volver a un nivel fantástico desde el principio. Tienes que tener la humildad de luchar con las herramientas que tienes al comienzo para ganar el primer partido», aseguró el balear. «Luego cuando ganes uno o dos partidos, las cosas cambian y empiezas a sentirte competitivo de nuevo», continuó Nadal.

«La competición es distinta»

La prudencia y la humildad le han acompañado siempre a lo largo de su carrera y marcan también su participación en este Masters 1000 de Cincinnati. «Si juegas bien, y creo que estoy jugando más o menos bien, tienes buenas sensaciones en la pista. Pero la competición es distinta y hay que aceptar que las cosas serán complicadas, y más en un Masters 1.000», dijo Nadal, que todavía no conoce quién será su primer rival – saldrá del duelo entre Borna Coric y Lorenzo Musetti-.

«Cuando regresas, incluso en un grande, si tienes suerte con el sorteo del cuadro, incluso si no estás jugando a alto nivel tienes posibilidad de ganar un par de partidos. Pero en un Masters 1.000 los rivales son muy exigentes desde el principio, así que tienes que jugar a alto nivel y es lo que voy a intentar hacer», aseguró Nadal