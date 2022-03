El Barcelona se adelantó en el marcador ante Osasuna por mediación de Ferran Torres, quien convirtió un penalti señalado por De Burgos Bengoetxea después de una infracción de Nacho Vidal sobre Gavi. El lateral rojillo perdió la posición con su rival y en su intento de recuperarla, le golpeó por detrás levemente en una acción que el colegiado entendió como falta y al ser dentro del área, señaló el punto de los once metros.

Pese a las protestas de Osasuna, el VAR no entró en una acción en la que hay contacto pero este no es exagerado como pudiera entenderse por la caída de Gavi en el área. Nacho Vidal, además, vio la tarjeta amarilla antes de que Ferran, con un disparo ajustado a la derecha de Sergio Herrera, abriera su cuenta particular y la del Barcelona en el encuentro que cierra la jornada de domingo en la Liga Santander.