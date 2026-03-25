Muere tiroteado en una discoteca Denilson Mena, ex jugador del Sporting y del Tenerife

La muerte del futbolista colombiano Denilson Mena ha causado una fuerte conmoción tanto en Colombia como en España, donde desarrolló parte de su carrera deportiva. El ex jugador del Sporting de Gijón y del CD Tenerife, entre otros clubes de nuestro país, falleció en la madrugada del 23 de marzo tras recibir varios disparos en una pelea en una discoteca de Medellín. Tenía solo 22 años y atravesaba un momento de transición en su carrera, a la espera de una nueva oportunidad en el fútbol profesional.

Según ha trascendido, todo comenzó con una discusión dentro del local nocturno. Una reyerta que fue subiendo de tono hasta trasladarse al exterior, donde se produjo el tiroteo. Denilson Mena resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, pero los médicos no pudieron salvarle la vida. En el mismo incidente también resultó herida una mujer, lo que da idea de la gravedad de lo ocurrido en una noche que terminó de la peor manera posible.

La Policía colombiana ha abierto una investigación para aclarar los hechos. Por ahora no hay detenidos, aunque los agentes están analizando imágenes de cámaras de seguridad y recogiendo testimonios de los que se encontraban en la zona en ese momento. Entre las primeras hipótesis se apunta a una pelea que acabó descontrolándose, aunque no se descarta ninguna línea de investigación.

Luto por Denilson Mena