Luto en Colombia

Muere tiroteado en una discoteca Denilson Mena, ex jugador del Sporting y del Tenerife

La muerte del futbolista colombiano Denilson Mena ha causado una fuerte conmoción

Tanto en Colombia como en España, donde desarrolló parte de su carrera deportiva

Falleció en la madrugada del 23 de marzo tras recibir varios disparos en una pelea en una discoteca

Denilson Mena y dos compañeros.
Denilson Mena y dos compañeros.

La muerte del futbolista colombiano Denilson Mena ha causado una fuerte conmoción tanto en Colombia como en España, donde desarrolló parte de su carrera deportiva. El ex jugador del Sporting de Gijón y del CD Tenerife, entre otros clubes de nuestro país, falleció en la madrugada del 23 de marzo tras recibir varios disparos en una pelea en una discoteca de Medellín. Tenía solo 22 años y atravesaba un momento de transición en su carrera, a la espera de una nueva oportunidad en el fútbol profesional.

Según ha trascendido, todo comenzó con una discusión dentro del local nocturno. Una reyerta que fue subiendo de tono hasta trasladarse al exterior, donde se produjo el tiroteo. Denilson Mena resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, pero los médicos no pudieron salvarle la vida. En el mismo incidente también resultó herida una mujer, lo que da idea de la gravedad de lo ocurrido en una noche que terminó de la peor manera posible.

La Policía colombiana ha abierto una investigación para aclarar los hechos. Por ahora no hay detenidos, aunque los agentes están analizando imágenes de cámaras de seguridad y recogiendo testimonios de los que se encontraban en la zona en ese momento. Entre las primeras hipótesis se apunta a una pelea que acabó descontrolándose, aunque no se descarta ninguna línea de investigación.

Luto por Denilson Mena

Denilson Mena era un jugador joven, con proyección, que había dado el salto a España en busca de oportunidades. Pasó por la cantera del Sporting de Gijón, donde llegó a entrenar con el primer equipo, y más tarde continuó su trayectoria en otros clubes, como el Tenerife o el Marino Luanco. Aunque no llegó a consolidarse en la élite, los que le conocían destacaban el potencial que tenía.

En los últimos meses, el defensa se encontraba sin equipo, pero seguía trabajando para relanzar su carrera. Había regresado a Colombia temporalmente y ha sido precisamente durante esa estancia en su país cuando se ha producico el trágico suceso. Su muerte ha generado numerosos mensajes de condolencias en redes sociales, tanto de compañeros como de aficionados, especialmente en Colombia y España.

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