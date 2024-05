Luto en Inglaterra. El jugador de críquet Josh Baker, que militaba en Worcestershire, ha muerto con 20 años escasas horas después de jugar su último partido, en el que cuajó una gran actuación. El joven deportista debutó en primera categoría en el año 2021 y jugó 47 partidos en todos los formatos. «La noticia del fallecimiento de Josh nos ha dejado a todos devastados», dijo el director ejecutivo de Worcestershire, Ashley Giles.

«Josh era mucho más que un compañero de equipo; era una parte integral de nuestra familia de críquet», añadió el ex jugador y entrenador de Inglaterra, Giles. «Todos lo extrañaremos muchísimo. Todo nuestro amor y oraciones están con la familia y los amigos de Josh», añadió el directivo del club, que todavía no se ha pronunciado al respecto de la causa de la muerte de Josh Baker.

Nacido en Redditch, Baker representó a Inglaterra en el nivel sub-19. Firmó un contrato de tres años el año pasado , habiéndose recuperado de una lesión en la espalda que sufrió en 2022, y jugó cinco partidos de campeonato para ayudar a Worcestershire a conseguir el ascenso de la División Dos del Campeonato.

All players, coaches and supporters observed a minute’s silence before the start of play to pay their respects following the tragic passing of Josh Baker. pic.twitter.com/ssiTZIf4no

«Más que sus habilidades como jugador de críquet, fue su espíritu vibrante y su entusiasmo contagioso lo que lo hizo querer por todos los que conoció. Su calidez, amabilidad y profesionalismo fueron notables, lo que lo convirtió en un verdadero crédito para su familia y un miembro querido de nuestro equipo», añaden sobre el joven.

Baker había jugado contra Somerset en la escuela de Bromsgrove esta semana, pero no se presentó al cuarto partido. Su muerte fue anunciada por el club el jueves, ya que el partido fue suspendido durante la pausa del almuerzo. Ninguna causa de muerte se ha compartido públicamente en este momento, y Worcestershire solicita privacidad mientras consulta a los padres de Baker sobre un homenaje apropiado. El club está apoyando a los compañeros y miembros del personal que quedaron destrozados por la noticia.

Josh fue encontrado muerto en su apartamento por un amigo después de no presentarse a ese cuarto duelo, tal y como informa el Daily Mail. Hace solo seis semanas, Worcestershire CCC compartió un vídeo Josh lanzándose para atrapar una pelota con una mano. El vídeo en cámara lenta muestra a Josh reaccionando instantáneamente para agarrar la pelota voladora, y en las redes sociales se está haciendo viral porque todo el mundo está lamentando su triste y repentina pérdida.

Yesterday, Josh Baker was in the wickets for Worcestershire against Somerset in the Second Eleven Championship. Today, suddenly, he is gone. He was only 20. The match has been abandoned, of course. It is now a day for grief and reflection. pic.twitter.com/nDlEHhbNuk

— Wisden Almanack (@WisdenAlmanack) May 2, 2024