Muere Jacopo Venzo, una joven promesa del ciclismo italiano tras una caída

La Unión Europea de Ciclismo (UEC) ha comunicado este sábado el fallecimiento de Jacopo Venzo, un joven ciclista italiano de 17 años que murió tras una caída durante la primera etapa de la Junioren Rundfahrt en Austria. «No hay palabras para describir esta tragedia», señaló la UEC en su perfil de redes sociales.

El italiano se cayó el viernes durante la primera etapa entre Haid y Marchtrenk, en el descenso del Mistelbacher Berg. El corredor, de la formación Campana Imballaggi Geo&Tex Trentino falleció debido a sus graves heridas durante la noche, según la agencia de prensa austríaca (APA). Con más de 140 participantes, la prueba reservada a los juniors, que debía terminar el domingo, ha sido anulada.

Esta nueva tragedia tuvo lugar tan sólo cinco semanas después de la muerte del suizo Gino Mäder, en categoría profesional. Miembro del equipo Bahrain-Victorious, Mäder falleció el 16 de junio a los 26 años tras una caída en un descenso, durante la quinta etapa de la Vuelta a Suiza.

A 17-year old italian cyclist Jacopo Venzo passed away following a crash on stage 1 of 48° Junioren Rundfahrt (Austria).

There are no words to describe this tragedy.

Our thoughts are with his family, friends, team, race organizers and the whole cycling community.

— UEC_cycling (@UEC_cycling) July 22, 2023