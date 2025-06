Botafogo-PSG: el Atlético necesita un cable de Luis Enrique

La jornada no se acabará para el Atlético cuando el árbitro pite el final de su partido ante Seattle Sounders. Ni mucho menos. A partir de ese momento todo el interés de trasladará al Rose Bowl de Pasadena, donde los rojiblancos necesitan que el PSG de Luis Enrique les eche un cable porque si no puede darse incluso la circunstancia de que un hipotético triunfo ante Seattle no le sirva de nada. Son las consecuencias del 4-0 encajado en la primera jornada.

El PSG parte en el grupo con toda la ventaja del mundo. Puede incluso permitirse perder ante el Botafogo sabiendo que luego con ganar a Seattle ya estaría clasificado. Ese sería un verdadero drama para el Atlético porque los brasileños se plantarían en la última jornada con +6 y, por lo menos, con una ventaja de goles de +3, mientras que el Atlético, salvo que haya derrotado a los Sounders por goleada, algo poco probable, se vería obligado a hacer una verdadera proeza ante el Botafogo porque podría no valerle ni siquiera la victoria.

Otro resultado sumamente perjudicial sería un empate entre franceses y brasileños, porque también permitiría a estos jugar con la ventaja de dos resultados en el partido ante el Atlético, aunque en realidad todo hace indicar que será así salvo que hoy quede compensado el 4-0 encajado ante el PSG, pero eso será algo que no se sabrá hasta las cinco de la madrugada del viernes, ya que el PSG-Botafogo arrancará a las tres hora española.

Hay que recordar que en el Mundial de clubes prima el golaverage general en caso de empate a puntos, y de ahí la enorme desventaja del 4-0 para el Atlético. Por eso el PSG puede hoy incluso permitirse reservar jugadores para la siguiente fase y no exponerlos al calor californiano más de lo necesario. El Botafogo, que es consciente de ello, tratará de jugar bien sus cartas y salir del Rose Bowl con un resultado que ponga al Atlético contra las cuerdas…haya pasado lo que haya pasado en Seattle.

El Atlético no puede hoy ni clasificarse ni quedar eliminado, pero sí quedar contra las cuerdas si no gana a Seattle y el Botafogo derrota al PSG. En ese caso estaría virtualmente fuera.