Muere la hija de un año de Charvarius Ward, jugador de los San Francisco 49ers

Charvarius Ward, jugador de los San Francisco 49ers de la NFL, anunció este martes el fallecimiento de Amani Joy, su hija de un año, afectada por problemas cardíacos. «Estamos desconsolados por el fallecimiento de nuestra hermosa niña, Amani Joy», escribió el deportista en Instagram.

Ward, de 28 años, campeón en el Super Bowl LIV en su etapa con los Kansas City Chiefs y quien juega con los gambusinos desde la 2022, transmitió el vacío que su pequeña dejó en la familia. Los San Francisco 49ers se unieron a la pena que embarga a Charvarius y a su esposa con un mensaje que publicaron a través de sus redes sociales.

«La familia de los 49ers está devastada por el repentino fallecimiento de la amada hija de un año de Charvarius Ward, Amani Joy. Amani personificaba la felicidad; trajo alegría a los que la rodeaban con su dulce comportamiento y su risa contagiosa. Continuaremos lamentando la pérdida de Charvarius y Monique mientras les enviamos nuestro amor y apoyo durante este momento inimaginable», escribió el equipo.

Heartbreaking: #49ers star Charvarius Ward announces that his little daughter Amani Joy has passed away.

“My Baby. My Life. My Queen. My Heart. My Everything”

“I’m broken💔💔💔”

He just posted a touching message on IG. @itslilmooney, the entire NFL world is praying for you. pic.twitter.com/rjuxyaXLHI

— MLFootball (@_MLFootball) October 29, 2024