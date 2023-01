Muere en la guerra un atleta ucraniano de 22 años que defendía a su país

La guerra de Ucrania sigue dejando víctimas. Hace casi un año, Rusia decidió invadir el país por orden de Putin y el conflicto armado todavía parece lejos de su final. Hace nos días fallecían los alpinistas Alexander Zakolodny y Grigory Grigoryev, y este sábado se ha conocido la muerte de otro deportista, el joven atleta Volodymyr Androshchuk, que a sus 22 años perdió la vida defendiendo a su país en un combate cerca de Bajmut.

Un fallecimiento confirmado por el propio asesor del Ministro del Interior de Ucrania, Anton Gerashchenko. «Descansa en paz, Volodymyr. Estamos perdiendo a las mejores personas», dice en las redes sociales junto a una foto del decatleta en la guerra y otra personal.

Volodymyr Androshchuk, Ukrainian track and field athlete, member of the national team, died in combat near Bakhmut.

RIP, Volodymyr.

We keep losing our best people. pic.twitter.com/4lP8MF147h

