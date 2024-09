Muere un culturista en extrañas circunstancias al ahogarse cuando se grababa en un lugar prohibido

El mundo del fitness y el culturismo en China está de luto por la repentina muerte de Liu Can, un fisiculturista e influencer de 27 años, que se ahogó mientras grababa videos en Chongqing. El accidente ocurrió la semana pasada en el distrito de Nanchuan, en una zona de acceso restringido y prohibido, tal y como informó la policía local.

El fallecimiento de Liu fue anunciado por un tío del deportista a través de la plataforma Douyin, equivalente a TikTok en China. El influencer tenía más de 100.000 seguidores y superaba el millón de visualizaciones en sus publicaciones. Además de competir en eventos de fisiculturismo a nivel nacional e internacional, Liu Can también participaba en exposiciones de anime y trabajaba como cosplayer en festivales de música y parques de atracciones. Su versatilidad y carisma le permitieron ganar notoriedad tanto en el ámbito fitness como en la comunidad de cosplay.

Su familia reveló que el joven atleta había inaugurado dos academias recientemente, un hito en su carrera, además de contar con una base de seguidores en crecimiento. En redes sociales, compartía contenido sobre su forma física y vídeos caracterizado como personajes de dibujos animados. Aunque en Instagram tenía menos seguidores, su perfil se encontraba en pleno ascenso.

Liu Can se encontraba grabando contenido para sus redes sociales cuando ocurrió el accidente en una zona no autorizada para visitantes y de acceso prohibido. Su familia confirmó que se ahogó en ese lugar en extrañas circunstancias. Tres días después del suceso, el cuerpo del joven fue incinerado, y sus familiares expresaron su dolor por la pérdida. «Era una persona extremadamente alegre y amable», comentó un familiar a los medios locales. Su entorno más cercano muestra su profunda tristeza por la repentina pérdida.

