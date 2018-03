A pesar de una temporada llena de altibajos, Yamaha y Valentino Rossi han comenzado el mundial 2018 de MotoGP de una manera más que positiva. El piloto italiano ha finalizado en el podio a menos de un segundo de distancia de Andrea Dovizioso, el ganador. No obstante, y a pesar de que Rossi reconoce que su moto de este año es competitiva, la leyenda italiana no se atreve a afirmar si con ella será suficiente como para poder pelear por el campeonato.

“Estoy contento de mis condiciones físicas, he trabajado muy duro las dos últimas semanas, ya tengo bien la pierna, he podido correr ya y eso me va muy bien. Pero es un poco pronto aún para decir si podemos luchar por el mundial. No corro para demostrar a la gente que no soy mayor; corro para demostrarme a mí mismo que sigo siendo rápido. Debo decir que acabar en el podio no es una sorpresa como el año pasado, entonces no me lo esperaba, pero este año sabía que podía jugármela y estar entre los tres primeros, aunque había ocho pilotos más con opciones”, comenta Rossi.

Entrando en detalle con su nueva Yamaha M1, Rossi afirma que el Gran Premio de Qatar ha podido ser seguramente el test más productivo desde que comenzó el año, ya que haber rodado toda la carrera por detrás de una Ducati y una Honda le ha permitido confirmar dónde tiene que mejorar su montura para dar ese paso que aparentemente les falta para ser la mejor de la parrilla: “En mi opinión esta moto de 2018 es mejor y se pilotará mejor en todas las pistas, pero ya vimos el año pasado que las cosas cambian mucho de una pista a la otra. Por tanto, habrá que ver en la próxima qué pasa. Estoy contento porque estando detrás de la Honda y la Ducati he visto cosas que ya sabía y que le había dicho a Yamaha. Si logramos trabajar bien en eso creo que podemos dar pasos adelante”.