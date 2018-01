Valentino Rossi descarta la retirada: “Me apetece seguir corriendo”

¿Continuará Valentino Rossi corriendo en MotoGP más allá de 2018? Es la pregunta del millón, más si cabe cuando se sabe que su compañero de equipo Maverick Viñales ya ha renovado, y él no. Sin embargo, ‘El Doctor’ afirma tener ganas de seguir peleando en la máxima categoría del motociclismo, aunque está por ver si por uno o dos años más. “En los últimos tiempos se habla siempre de dos años, pero veremos si uno o dos. Están todas las puertas abiertas. En el último test de Valencia probamos la moto y tenemos dudas. He hablado con Tsuji y me ha dicho que han trabajado mucho, pero hay que verlo en Sepang”, afirma Rossi en As, donde además confirma que ya conocía la renovación de su compañero: “Sabía de la renovación de Maverick, porque me lo ha dicho Lin Jarvis. Estoy contento por él y por el equipo. He hablado de mi futuro y las sensaciones son buenas, pero primero hay que hacer los test. Me apetece continuar, pero lo importante es ser competitivos y luego veremos”.

Lo que inevitablemente sucederá es que algún día Valentino Rossi se retirará, dejando MotoGP huérfano de quien ha sido su gran referente en los últimos años. “MotoGP sin mí será un poco diferente, porque he conseguido ganar muchas carreras y soy parte importante, pero continuará con aficionados, pilotos fuertes y carreras buenas. No cambiará tanto sin mí, aunque no me preparo todavía para ese momento. Estoy acostumbrado a que me pregunten por esto”, dice la leyenda italiana, que prefiere centrarse en su preparación para la temporada que comienza en marzo. “Me gustaría ir como en los últimos años, menos el último. Ser más rápido que el año pasado, en el que gané una carrera e hice seis podios. Veremos que pasa con el campeonato. Salgo para ganar el título, pero no es una obsesión” .

Rossi también fue cuestionado acerca de las diferencias entre Viñales y Jorge Lorenzo como compañeros de equipo en Yamaha, dejando clara una vez más, sin decirlo abiertamente, que su relación con el balear era bastante peor que con su actual vecino de box. “Estoy contento por la renovación de Maverick, porque me encuentro bien con él. Es un gran adversario, pero fuera de la pista hay buena relación y respeto. Comparado con Lorenzo como compañero de equipo, deportivamente no cambia mucho, porque él también era muy fuerte y rapidísimo. Es una gran motivación”. ¿Y qué tiene que decir sobre Zarco, su posible sustituto en el equipo japonés? “Ha sido una gran sorpresa para todos. Fue muy competitivo desde la primera carrera y acabó con dos podios. Será un adversario duro y habrá que contar con él desde el principio”.