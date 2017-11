“Solo Márquez sabe lo que hizo en Valencia 2015”

El campeonato del mundo de MotoGP de 2015 pasó a la historia como uno de los más polémicos de siempre. La famosa patada de Rossi a Márquez acabó en una cita final en Valencia en el que todos los seguidores del italiano, y él mismo, acusaron al de Cervera de no querer adelantar a Lorenzo para perjudicar los intereses de El Doctor. ¿Ficción o realidad? Nunca lo sabremos, y es que tal y como afirma Livio Suppo, ya ex jefe de equipo del Repsol Honda, solamente Márquez sabe lo que ocurrió ese día.

“Márquez y Pedrosa hicieron su carrera. Nunca le pregunté a Marc. Lo que hizo sólo lo sabe él. Hiciera lo que hiciera, lo hizo razonado. Es entendible lo que hizo”, ha afirmado Suppo, que además explicó las razones por las cuales la federación jamás hizo pública la telemetría de aquel fatídico día en Malasia. “Dimos la telemetría a la Federación, que decidió no hacerla pública. De todos modos, ahí no está todo por escrito. Hay cosas que se pueden interpretar. La Federación decidió que las interpretaciones no habrían dado la razón a uno u otro y prefirieron echar agua al fuego”.

Sea como fuere, a día de hoy Marc Márquez es el máximo activo de Honda en MotoGP. Por ello, la firma del ala dorada quiere renovarle, algo que Suppo espera que suceda más pronto que tarde. “Creo que es más fácil que Márquez siga a que se vaya en 2019 y 2020. Él no corre por dinero.Lo demuestra el hecho de que vive y paga los impuestos en España. Debe ser el único piloto español en hacerlo. Obviamente, el dinero es una forma en la que la fábrica le reconoce su valor, pero no es su prioridad. La suya es que sigan sus indicaciones. Está bien en Honda. ¿Cambiar? Solo él lo sabe”.

De quien no tiene tan buena opinión Suppo es de Jorge Lorenzo. Desligado ya del mundial de MotoGP, el ex dirigente italiano puede dar rienda suelta a sus pensamientos personales sobre los pilotos, criticando fuertemente a un Lorenzo del que además piensa que se juega mucho en 2018. “Creo que mucho del salto de calidad de Dovizioso ha sido por la llegada de Lorenzo. Para él fue un estímulo increíble. No creo que con la misma moto que Márquez se hubiera jugado el mundial hasta la última carrera porque él no habría sido consciente de su fuerza. Lorenzo es un piloto tan fuerte sobre la moto como débil a nivel de comunicación. En los momentos difíciles, cuando abre la boca, la mayoría de las veces se equivoca. No es bueno comunicándose. Lorenzo llegó a Ducati como salvador de la patria. Gigi Dall’Igna dijo que querían jugarse el título y lo han hecho con el que no se gastaron el dinero. Lorenzo está en una situación muy embarazosa. Si el próximo año, Dovi le vuelve a ganar, su valor de mercado caerá y no sé qué podría pasar”.