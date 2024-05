Sandro Rosell se autoproclama mejor presidente de la historia del Barça y humilla a Laporta con Bartomeu

Sandro Rosell no deja dudas de quién es, a su juicio, el mejor presidente que ha tenido el FC Barcelona en su historia: él mismo. El ex presidente azulgrana, que fue absuelto de organización criminal y blanqueo de capitales en su gestión al frente del club pese a pasar dos años en prisión, se pone por delante de todos los presidentes de la historia del club y deja a Joan Laporta incluso por detrás de otros presidentes como Josep María Bartomeu.

«En cuanto a la consecución de campeonatos, Núñez es primero, Bartomeu es segundo, Laporta es tercero y yo soy cuarto. Esto es en términos de números absolutos», arrancaba Sandro Rosell en una entrevista a medios árabes donde dejó claro que él está por delante del resto en relación a los años que estuvo y los títulos que consiguieron: «Pero si hablamos del número relativo de campeonatos en comparación con los años, porque Núñez, por ejemplo, duró 23 años: el primer lugar, con toda humildad, soy yo, el segundo es Bartomeu, el tercero es Laporta, el cuarto es Núñez».

Con Sandro Rosell al frente del Barcelona, entre julio del 2010 y enero del 2014 que estuvo como presidente, el conjunto culé logró alzarse con un total de nueve títulos, repartidos en una Champions (2011), dos Ligas (2011 y 2013), una Copa del Rey (2012), tres Supercopas de España (2010, 2011 y 2013), una Supercopa de Europa (2011) y un Mundial de Clubes (2011). El ex presidente descarta en cualquier caso que se vea al frente del Barcelona en un futuro, aunque no quiere decir nunca: «No, pero la vida me enseñó a nunca decir ‘nunca’».

Sandro Rosell también valora la difícil situación económica que vive en estos momentos el club, aunque no profundiza y da valor a los datos que ahora mismo ponen por delante desde la prensa: «No, claro que no es la peor etapa en todos los aspectos. Económicamente, si lo que dicen los periódicos es cierto que estamos en bancarrota, entonces sí, este período es el peor económicamente. Esta situación no existía en el club desde hace mucho tiempo».

Rosell se confiesa sobre su relación con Laporta

El ex mandatario habla también sobre su relación actual con Joan Laporta en esta entrevista con el medio árabe Al-Mayadeen: «La última vez que lo vi fue cuando asumió el cargo, desde entonces no lo he visto ni he hablado con él. Él está ocupado y yo también. Su gestión del club ya no es lo que era. Como no tengo información precisa, no lo sé. No hay mucha información económica sobre el club. Lo único que conozco son los jugadores que están participando en este momento porque veo los partidos, así como los fichajes y las ventas».

También se moja Sandro Rosell sobre el caso Negreira, principalmente porque durante su mandato también estuvo es vicepresidente del CTA, defendiendo su labor: «Era alguien que preparaba informes de arbitraje, y esto es normal. De hecho, no prepararlos habría sido una locura. Hacía unos 100 informes al año al primer y segundo equipo. Lo que se filtró a la justicia es que le pagaban 400 mil euros anuales, si lo dividimos entre 100 informes es igual a que cada informe costó 4 mil euros…».