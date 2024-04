Fernando Alonso ha lanzado un guiño histórico a Michael Jordan en su comunicado de renovación con Aston Martin. Es café para muy cafeteros, pero irresistible para cualquier buen aficionado al deporte y, sobre todo, a los mitos que van surgiendo periódicamente en cada disciplina. El piloto español y el jugador de baloncesto estadounidense son mitos de sus respectivos deportes y así lo ha entendido el primero con una frase muy escueta de aroma añejo.

El 18 de marzo de 1995, Michael Jordan, considerado unánimemente el mejor jugador de la historia del baloncesto, y para mucha gente también el mejor deportista de la historia en general, anunció su retorno a las canchas después de un tiempo apartado de la NBA. Lo hizo con un texto difundido por su agente David Falk y que pasó a la historia de la comunicación deportiva por su brevedad: «I’m back» («He vuelto»).

Casi tres décadas más tarde, Aston Martin y Fernando Alonso han emulado al ex jugador de Chicago Bulls con el comunicado en el que han puesto fin a toda la montaña de especulaciones sobre el futuro del piloto español. Igual que ocurrió entonces con Michael Jordan, una sola frase ha bastado para soltar el bombazo: «I’m here to stay» («Estoy aquí para seguir»).

El retorno de ‘Air Jordan’ fue espectacular, a la altura de su mito, ya que guio a los Bulls a otros tres anillos de la NBA, repitiendo lo que ya había logrado entre los años 1991 y 1993. Se retiró con los bolsillos llenos de títulos y reconocimiento rumbo a otra retirada provisional, ya que protagonizó un segundo retorno antes de retirarse definitivamente en 2003 con la camiseta de Washington Wizards.

De igual manera, Fernando Alonso también abandonó la Fórmula 1 en 2018, harto de su falta de resultados con McLaren. Si Jordan probó el béisbol con escaso éxito durante su tiempo fuera del baloncesto, Fernando Alonso también probó otras disciplinas como el Rally Dakar o Las 24 Horas de Le Mans. En 2021 volvió de la mano de Alpine y en 2023 llegó a Aston Martin, donde volvió a saborear los podios tras mucho tiempo de sequía.

Fernando Alonso 2026

Ocho podios en 22 carreras en 2023 demuestran que, a sus 42 años, Fernando Alonso sigue a su máximo nivel, más aún tras su brutal arranque de este Mundial, en el que está llevando a su equipo en volandas con un coche que actualmente es el quinto mejor de la parrilla. De esta forma, su presencia en el Gran Circo se asegura hasta 2026, año en el que entrará en vigor el cambio de reglamento, además de los motores Honda en Aston Martin o nuevas pruebas como el Gran Premio de Madrid.

Aunque el piloto se había dado de plazo hasta verano para tomar una decisión en torno a su futuro, ni él ni Aston Martin han querido esperar más para anunciar su renovación hasta 2026, por lo que el mejor piloto español que ha pisado la F1 seguirá dándonos fines de semana llenos de adrenalina, al menos, esta y dos temporadas más.