El misterio mejor guardado de Luis Enrique sale a la luz: el secreto está en los huevos

Luis Enrique se ha convertido, además de uno de los pilares de la selección española en el Mundial, en un auténtico pionero gracias a sus directos en Twitch, donde informa de su día a día y el de la selección española desde Qatar. El seleccionador ha dejado muchas perlas en los últimos días, pero seguramente ninguna como la de su método de alimentación, con los huevos como principal fuente para mantenerse activo y en una forma física envidiable a sus 52 años.

La realidad es que, en la actualidad y como ha demostrado en las redes sociales, Luis Enrique está más fuerte que el vinagre. Con una edad ya avanzada para mantener este nivel de forma física, el seleccionador español hace casi más deporte que cuando estaba en activo y así luce su figura, donde no se ve prácticamente un gramo de grasa y sí una preparación exhaustiva para lucir tipazo durante los 12 meses del año. ¿El secreto? No lo sabíamos hasta la fecha, pero parece estar en los huevos.

En pleno Mundial de Qatar 2022 y como consecuencia de su propia decisión de hacer directos como streamer para contar a los aficionados el día a día de la selección española y el suyo propio, Luis Enrique fue preguntado por la comida de los jugadores y por lo que él ingiere cada día para estar en forma, lo que derivó en una respuesta sorpresiva. «He cenado seis huevos, tres cocidos y tres fritos. También, judías verdes, zanahoria y boniato. Y he acabado con un yogur. No demasiado, porque tampoco quemo mucho», desveló, con el tema de los huevos destacando, algo que el protagonista ya podía imaginar.

Los huevos, según los expertos, tienen múltiples beneficios, pero también se ha dicho históricamente que no era bueno ingerirlos en exceso. «Tienen muchos nutrientes», se justificaba Luis Enrique, que aludía a comidas mucho menos sanas que sí había gente que ingería en exceso, pero luego en cambio se quejaban de comer muchos huevos. La realidad es que la ingesta de huevos puede tener beneficios a la hora de prevenir enfermedades cardiovasculares, favorece a la visión y al desarrollo del cerebro, entre otros. Además, tienen un alto contenido en proteínas, favorable además para aumentar el volumen muscular, y también antioxidantes. El resultado es positivo y así se ve en Luis Enrique, tanto en el plano físico como en la vitalidad que transmite.

Luis Enrique se mantiene en plena forma y con gran salud gracias a su alimentación, y prueba de ello es la actividad física que realiza casi a diario desde que dejase, hace ya muchos años, la práctica profesional del fútbol. En este tiempo ha conseguido bajar de tres horas en una maratón, en Florencia en 2007, completar un Ironman y completar hasta en dos ocasiones una de las carreras más duras en bicicleta de montaña, la Cape Epic. El seleccionador español reconoce que le gustaría hacerlo una tercera, como parte de los retos que le quedan pendientes y a los que sólo puede acceder desde el más estricto ejercicio físico y una alimentación que le da réditos pese a la polémica de los huevos.