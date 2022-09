La tensión que se vive en el vestuario del Paris Saint Germain entre sus pesos pesados parece que cada vez está más calmada. A ello han ayudado las últimas declaraciones de Leo Messi, que se ha abierto en canal con el búlgaro Hristo Stoichkov en una entrevista en la que ha alabado a los dos frentes, los polos opuestos de un tridente vertiginoso que protagonizan Kylian Mbappé y Neymar.

«Con Ney nos conocemos de memoria, disfrutamos muchísimo tiempo en Barcelona, me hubiese gustado poder disfrutar más en Barcelona, pero la vida nos reencontró en París, estamos felices de estar juntos, me encanta jugar con él, estar en el día a día», decía sobre su amigo y ahora de nuevo compañero Neymar, con el que vuelve a sonreír, y no esquiva los halago para Mbappé, al que curiosamente no ve aún entre los mejores: «Y Kilian es un jugador diferente, una bestia que en el uno contra uno es muy fuerte, que va al espacio, es rapidísimo, tiene mucho gol, es un jugador muy completo y ya lleva años demostrándolo, y en los próximos años estará entre los mejores, seguro».

La maquinaria del PSG parece de nuevo engrasada y todo funciona en el equipo. Enlazan ahora seis partidos consecutivos venciendo, 10 en 11 partidos si contamos desde que comenzó la temporada oficial para los parisinos, con el único resultado adverso en forma de empate ante el Mónaco. Messi suma ya seis goles y ocho asistencias en 11 partidos, Neymar 11 goles y ocho asistencias en 11 encuentros, y Mbappé 10 goles en nueve duelos. Son una máquina difícil de parar.

🔴#ExclusivaTUDN Lionel Messi platicó con Hristo Stoichkov ¿Qué opina de México previo al Mundial? 🔴 EN VIVO por TUDN 📺 pic.twitter.com/WKwDJatA8q — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) September 25, 2022

«El objetivo, obviamente, todo el mundo lo sabe… París está con ganas hace tiempo de ganar la Champions. La eliminación del año pasado fue muy dura, por cómo se dio, habíamos hecho dos grandes partidos contra el Madrid y en pequeños detalles se nos fue», recuerda el argentino de la pasada edición de la Champions, algo que no quiere que vuelve a pasar en esta pese a la compleja temporada: «Es un año atípico, con Mundial entre medio, pero el objetivo principal del PSG es poder optar a la Champions. Es una competición difícil de ganar, porque no siempre gana el mejor y se decide por pequeños detalles, cualquier error te deja afuera de una eliminatoria. Pero nos estamos preparando para cuando lleguen esos momentos duros poder estar a la altura».

En lo personal, el argentino admite que «el año pasado fue difícil» para él, «duro, un cambio muy grande después de estar tanto tiempo en un lugar, mi casa, conocer de memoria todo, a pasar a algo nuevo, algo que nunca había hecho, cambiar de equipo, ciudad, la familia adaptarse…», relata y apunta: «Este año sabía que iba a ser diferente, más adaptado, más preparado, con muchas ganas, disfrutando».

Argentina y el Mundial

Sobre el Mundial con Argentina, Messi dice que está «preparada para enfrentar a cualquiera» y que tienen «muy claro qué hacer en cada partido, prepara muy bien desde el cuerpo técnico los partidos que vamos a jugar sea cual sea el rival, sale a jugar a la cancha de la misma manera sea cual sea la selección que esté enfrente». «Después de ganar el equipo jugó mejor, con más soltura, más conocimiento entre nosotros mismos, porque llevamos más tiempo jugando de la misma manera. Y el objetivo es seguir por este camino, intentar dar lo mejor en el Mundial. Sabemos que un Mundial es muy difícil, donde los pequeños detalles te dejan afuera del campeonato. Pero es una selección preparada para competir y va a pelear sea cual sea el rival», cuenta sobre la albiceleste.

«Siempre son difíciles los grupos. Se hablaba mucho en el Mundial pasado, que teníamos un grupo accesible, ya pensando en lo que nos podíamos llegar a cruzar, y al final no fue cómo esperábamos. Empatamos el primero, perdimos con Croacia y sufriendo para pasar a octavos», recuerda, algo que espera diferente en este Mundial: «Este año tenemos un grupo muy duro, somos conscientes de eso. Es importantísimo empezar ganando el primer partido, porque te da la tranquilidad de tener tres puntos y afrontar el siguiente de otra manera».