Messi y Guardiola, los grandes ausentes en el 125 aniversario del Barça: así fueron sus felicitaciones

Ni Leo Messi ni Pep Guardiola, dos leyendas del Barcelona de este siglo, asistieron a la gala de los 125 años del club culé. El astro argentino grabó una entrevista en Miami con David Carabén, el músico designado comisionista de la celebración, para la serie documental El Nou Clam, de TV3. Desde Florida, el ’10’ mandó un mensaje de felicitación.

Nome de Lionel Messi é cantado durante a cerimônia de 125 anos do FC Barcelona. Ídolo 🐐 pic.twitter.com/acKVO5I7BV — Inter Miami Zone (@InterMiamiZone) November 29, 2024

Una vez terminada la gala, Messi también recurrió a las redes sociales para mandar otra felicitación al Barça, al que calificó como «mejor club del mundo». «Feliz 125 aniversario al mejor club del mundo», escribió Messi, adjuntando varias imágenes de su etapa gloriosa en el Barça junto a dos corazones azul y grana.

Feliz 125 Aniversario al mejor Club del Mundo 💙❤️ pic.twitter.com/j0p83qTVUS — Leo Messi (@leomessisite) November 29, 2024

Pese a no poder acudir al Liceu, el nombre del crack argentino estuvo muy presente en la celebración culé y Laporta no dudó en señalar al argentino como «el jugador más determinante de la historia del Barça». El motivo de la ausencia del campeón del mundo con Argentina se debe mal a las tiranteces de su relación con Laporta, con el que acabó a malas tras una salida que él no quería en el verano de 2021, pero que fue obligada por los problemas económicos del Barcelona.

Un año antes, Messi anunció que se quería marchar del Barça, pero finalmente tuvo que quedarse. Después de una buena temporada y ya con Laporta en la presidencia, que abrazó un maniquí con la camiseta del mítico ’10’ culé, fue forzado a salir para liberar masa salarial y puso rumbo al PSG. El delantero nunca lo aceptó y su vínculo con Laporta quedó muy dañado.

Más de tres años después, este enfriamiento ha desembocado en la ausencia de Messi en un día tan importante para el barcelonismo como es la gala del 125 aniversario.

Guardiola cantó una canción

El ex entrenador del Barcelona y actual técnico del Manchester City, Pep Guardiola, recurrió a la canción ‘Aniversari’ del grupo catalán Manel para felicitar los 125 años del club. Guardiola ha querido ser original y ha aparecido en un mensaje donde sonaba un fragmento de la canción de ‘Aniversari’ de Manel con el de Santpedor haciendo ‘playback’.

Y es que el míster tiene una relación especial con Manel. Cabe recordar que en 2010, cuando el de Santpedor era entrenador del Barça, acudió a un concierto del grupo catalán. Entonces ahí desde el escenario le pidieron que renovará su contrato con el equipo azulgrana. Y así lo hizo Pep posteriormente.