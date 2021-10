Argentina se impuso a Perú (1-0) en la madrugada del jueves al viernes en el partido correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar con gol de Lautaro Martínez. Tras el partido, Leo Messi cargó contra el árbitro brasileño Wilton Pereira Sampaio por su actuación. Perú cometió 20 faltas y el colegiado mostró sólo dos amarillas. De hecho, al futbolista del PSG le hicieron tres faltas muy duras.

«Partido duro, difícil de jugar. Mucho viento, ellos todos atrás dejando pocos espacios. El árbitro siempre que nos dirige hace lo mismo, pareciera que lo hace a propósito. Pero bueno, 3 puntos importantes que nos acercan al objetivo», aseguró el capitán de la albiceleste en sus redes sociales al terminar el encuentro.

Argentina sufrió para llevarse los tres puntos. Fue un partido muy trabado, con muchas faltas y pocas tarjetas para el equipo peruano pese a su dureza. Eso fue lo que cabreó a Messi, que no entendía como el árbitro no frenaba esa actuación del conjunto que dirige Ricardo Gareca. Perú falló un penalti en la segunda parte y el tanto de Lautaro fue suficiente para sumar los tres puntos.

Por su parte, el seleccionador Lionel Scaloni, comentó en sala de prensa al término del encuentro que «el equipo no reguló, seguro que no. Era un partido muy importante y había tensión por eso. No pienso que Argentina se haya conformado con el resultado. Perú juega bien, es un rival muy difícil. Más allá de la jugada del penalti, creo que el partido estuvo controlado. Hoy se notó un poco el cansancio, jugar una triple jornada en Sudamérica es desgastante. Lo sacamos adelante y nos llevamos los puntos, que es lo que queríamos».