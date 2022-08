Cada vez son menos los días que le quedan a Jorge Mendes para intentar sacar a Cristiano Ronaldo del Manchester United con un sólo destino viable: el Chelsea. El crack luso quiere salir como sea de Old Trafford y el único club de Champions donde podría encontrar acomodo, y que aún no le ha cerrado las puertas, es el de Stamford Bridge. El año pasado fichó por los red devils un 27 de agosto, así que aún está a tiempo de cambiar de equipo.

La suplencia de Cristiano Ronaldo ante el Liverpool –igual que ocurrió en el partido inaugural del Manchester United en la Premier– ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia del portugués, un jugador nada acostumbrado a sentarse en el banquillo a lo largo de su exitosa carrera.

En el Manchester United saben de manera expresa desde hace más de un mes que Cristiano Ronaldo quiere irse pero no encuentran salida a una situación imposible. No le quieren regalar a un rival directo en la Premier como el Chelsea, pero Ten Hag ya ha advertido de que la cohabitación con un CR7 enfadado podría envenenar el vestuario de Old Trafford y convertir el ambiente en irrespirable.

CR7, a contrarreloj

Por eso todo está en manos del superagente Jorge Mendes, que trabaja contrarreloj y a la desesperada para intentar colocar a Cristiano Ronaldo en el Chelsea, que está negociando en paralelo las posibles llegadas de otros delanteros como Aubameyang o Rafael Leao, al que también representa Mendes. Quedan pocos días para que cierre el mercado de fichajes y la situación de CR7 parece enquistada, a pesar de que el crack portugués está dispuesto a rebajarse considerablemente su salario de 30 millones netos por temporada con tal de salir de Old Trafford.

En el Manchester United el fichaje de Casemiro ha servido un poco de cortina de humo para tapar el caso Cristiano Ronaldo, pero deben buscar una solución como sea. No pueden permitirse tener de morros a uno de los mejores futbolistas del mundo –a pesar de sus 37 años camino de 38–, porque la prioridad de Ten Hag es reconstruir primero el vestuario y luego el equipo de los red devils con o sin Cristiano.