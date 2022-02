Daniil Medvedev, nuevo número uno de la ATP, está ya en las semifinales del torneo de Acapulco, donde se reencontrará con Rafa Nadal tras la final del Open de Australia. El tenista ruso mostró su opinión sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania y reconoció que está «a favor de la paz». «Ha sido una montaña rusa de emociones», dijo Medvedev, de un día marcado por las noticias que llegaban desde su país y en la misma jornada en la que se sabía como nueva primera raqueta del circuito tras la derrota de Novak Djokovic.

«En este momento se entenderá que el tenis a veces no es tan importante. Me desperté con muchas emociones», dijo Daniil Medvedev, que el próximo lunes aparecerá a la cabeza del ranking de la ATP. La gesta para el ruso coincidía con un día en el que su país llevaba a cabo la invasión de Ucrania. «Este día ha sido como una montaña rusa con muchos sentimientos», aseguró el tenista moscovita en conferencia de prensa tras vencer al japonés Yoshihito Nishioka en los cuartos de final del torneo de Acapulco.

«Siendo tenista quiero promover la paz en todo el mundo. Jugamos en muchos países diferentes. He estado en tantos países diferentes como junior y como profesional. No es fácil escuchar todas estas noticias. Estoy a favor de la paz» dijo tras sellar el billete a la semifinal de Acapulco, donde se reencontrará con Rafa Nadal.

Precisamente, sobre este reencuentro con el español tras la final del Open de Australia en la que se le escapó el título después de apuntarse los dos primeros sets , habló el tenista ruso. «Es bonito si volvemos a jugar porque hacerlo contra el ‘Big Three’ o ‘Big Four’ es un honor y un reto. En Australia estuve cerca, pero la realidad es que perdí y fue duro. Pero esto es deporte. Es una oportunidad para tomarme la revancha», aseguró Medvedev.

«Es pronto para hablar de una nueva era»

«Si mañana puedo ganar, genial, aunque si luego nos enfrentamos otra vez en Indian Wells o Miami, de poco valdrá el que haya ganado aquí. Será otro reto diferente para vencerle y ser mejor que él. Es un jugador impresionante, nunca es sencillo superarle», añadió Medvedev sobre su próximo enfrentamiento ante Rafa Nadal, con el billete en juego a la final de Acapulco.

Medvedev, que aparecerá como nuevo número uno de la ATP a partir del próximo lunes, aseguró que aún es pronto para hablar de una nueva era en el tenis. «Es complicado de decir, sobre todo si uno mira lo que pasó en los últimos Grand Slams. La mayoría fueron ganados por el Big-3, aunque es verdad que tuve el privilegio de levantar el último título en el US Open. Por mi parte, estoy intentando poner en práctica mi mayor nivel de tenis, pero aquella vez en Nueva York ha sido la única vez que he podido ganar a un miembro del Big-3 en torneos de Grand Slam», dijo el ruso.

«Tendré que seguir trabajando y hacerlo mejor, ya que en otro tipo de torneos sí que he sabido cómo vencerles. En este Open de Australia me volvió a pasar, hubo momentos del partido donde no fui lo suficientemente fuerte. Es un poco pronto para hablar de una nueva era, pero por mi parte estoy feliz de haber alcanzado un objetivo como éste. Una gran sensación para mí y para mi equipo», concluyó Medvedev.