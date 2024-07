Ekaterina Lisina, ex jugadora de baloncesto profesional y medallista olímpica, ha iniciado una batalla legal en el Tribunal Federal de Manhattan contra los responsables de robar y filtrar en la red su contenido explícito de OnlyFans en otra plataforma gratuita. Según publicó New York Post, este robo ha provocado que la modelo pierda potencialmente medio millón de dólares en ingresos, de ahí su denuncia.

Lisina, reconocida como la «modelo más alta del mundo», mide 2,05 metros y posee el récord Guinness por tener las piernas más largas a nivel global, con una longitud de casi 132 centímetros. Desde hace aproximadamente cuatro años, la creadora de contenido rusa se unió a OnlyFans y recientemente comenzó a compartir contenido explícito y sexual para maximizar sus ingresos. «Mis ingresos aumentaron al menos cinco veces», dijo hace tiempo Lisina.

Y es que recientemente, al menos tres vídeos y siete galerías de fotos fueron robados y colocados en un foro de Discord llamado «apreciación de mujeres altas». Según Lisina, uno de los vídeos robados, por el cual cobraba 36 dólares, obtuvo más de 16.000 visualizaciones en la plataforma, de ahí que perdiera ingresos muy importantes.

«Esto me obligó a ser más explícita», comentó Lisina. «Empezaron a caer de inmediato las vistas pagadas en OnlyFans, por culpa de esta filtración», manifestó a New York Post. En su demanda, Lisina dejó caer que pudo ser idea de una agencia de modelos rival, con la intención de desviar tráfico hacia sus propias figuras y así ganar más dinero. Ekaterina explicó que al principio solo publicaba fotos en lencería, pero decidió avanzar hacia contenido sin nada de ropa y sin censura para incrementar sus ganancias. A pesar de esto, subrayó que solo lo hace de forma artística. «No hago pornografía», aclaró.

El abogado de Lisina, Alex Lonstein, comentó que al foro de Discord se accede con el incentivo de compartir contenido explícito, y los miembros obtienen más acceso al foro según su nivel de compartición de contenido. «Esto permite y da más acceso al foro dependiendo del nivel de compartición, cuyo contenido está en su totalidad robado o republicado sin las licencias adecuadas».

Lonstein subrayó la necesidad de «eyes antipiratería más estrictas» para proteger a los creadores de contenido como Lisina, que en su día fue jugadora de baloncesto profesional y medallista olímpica. «Estamos yendo más allá del alcance original de la ley de derechos de autor», añadió. La situación ha dejado a la modelo en una «severa dificultad financiera», según su declaración en el tribunal. Finalmente, el letrado aseguró que esta demanda tiene como fin revelar la identidad de los individuos que han vulnerado su contenido para que se enfrenten consecuencias legales.

Lisina, además de su carrera en OnlyFans, dirige una agencia de modelos para mujeres altas. Durante su carrera como jugadora de baloncesto, participó en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, donde el equipo de Rusia ganó una medalla de bronce.

