La mayor estafa de la historia del fútbol: «Me engañó y regalé 13 millones»

Escándalo sin precedentes en Turquía. El conocido entrenador Fatih Terim ha denunciado al banco turco Denizbank que lo usó como reclamo en una estafa millonaria a numerosos futbolistas famosos, como Arda Turan y Fernando Muslera, según anunciaron este miércoles sus abogados en un escrito enviado a los medios de comunicación.

Esta es la primera reacción pública del técnico al escándalo, que estalló en abril del año pasado cuando se supo que la directora de una filial de Denizbank en Estambul había recaudado millones de dólares de numerosos futbolistas para un supuesto fondo de alto rendimiento en el que, aseguraba, invertía también Fatih Terim.

«Nuestro cliente se ha personado como acusación contra los directivos de Denizbank, porque las informaciones sobre los depósitos dados por la directora de la filial y otros empleados del banco no reflejan la verdad», señalan los letrados del entrenador turco.

«El fondo de Fatih Terim»

En un clásico esquema piramidal, la banquera utilizaba las inversiones de unos clientes para pagar altos beneficios a otros, en transacciones que se hacían con maletines llenos de billetes. Entre las víctimas enumeradas por la prensa turca se cuentan el ex barcelonista Arda Turan y el uruguayo Fernando Muslera, que han perdido millones de dólares; así como el ex atlético Emre Belözoglu; Emre Çolak, ex del Deportivo de La Coruña; y Semih Kaya y Selcuk Inan, dos estrellas del Galatasaray recién retiradas.

Las víctimas creyeron que la participación del famoso entrenador garantizaba la solidez de la iniciativa, hasta el punto de que el esquema se conocía simplemente como «el fondo de Fatih Terim». Según el diario Hürriyet, la banquera fue asesora financiera de Terim. Aparte de la ejecutiva que inició la estafa, y para la que la Fiscalía pide un máximo de 252 años de cárcel, hay otras seis personas acusadas.

Terim, que el pasado septiembre cumplió 70 años, ha sido en las últimas tres décadas entrenador del Galatasaray y de la selección nacional turca. El pasado viernes fue destituido como técnico del club griego Panathinaikos, debido a los malos resultados.

El testimonio de Arda Turan

Arda Turan, ex futbolista y ahora entrenador del Eyüpspor de la Primera División de Turquía, contó meses atrás con todo lujo de detalles el drama que vivió tras sufrir una estafa. El que fuera jugador del Barcelona y del Atlético de Madrid invirtió unos 13 millones de euros en un fondo a través del director de un banco y regaló casi toda su fortuna, el dinero que había ganado durante tantos años de carrera profesional.

En el Tribunal Penal Superior de Estambul se inició hace meses el caso en el que los citados jugadores habrían sido estafados por el ex director del banco Denizbank Levent Secil Erzan, quien está acusado de haber defraudado a numerosas personalidades del deporte por un valor de 44 millones de dólares.

«Me engañó diciendo: ‘Quién invierta en este fondo obtendrá ganancias’. Regalé más de 13 millones. Todo el dinero y esfuerzo que había ganado. El trabajo durante años desapareció de repente», afirmó el ex internacional con la selección de Turquía ante el tribunal y añadió: «Destruyó todo el dinero y el esfuerzo que gané trabajando durante años engañándome. Lo siento mucho, este incidente me agotó mucho. Todos mis ahorros se perdieron en un instante».