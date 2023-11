Arda Turan, ex futbolista y ahora entrenador del Eyüpspor de la Primera División de Turquía, cuenta con todo lujo de detalles el drama que vivió tras sufrir una estafa. El que fuera jugador del Barcelona y del Atlético de Madrid invirtió unos 13 millones de euros en un fondo a través del director de un banco y regaló casi toda su fortuna, el dinero que había ganado durante tantos años de carrera profesional.

Fue cuando jugó en el Galatasaray cuando decidió confiar en un empresario con quien finalmente fue a juicio tras ser víctima de una estafa que le hizo perder todos los ahorros que cosechó durante sus años en la élite. En el Tribunal Penal Superior de Estambul se inició esta semana el caso por fraude que envuelve también a otros futbolistas entre los que se encuentra el portero uruguayo Fernando Muslera. Todos ellos habrían sido estafados por el ex director del banco Denizbank Levent Secil Erzan, quien está acusado de haber defraudado a numerosas personalidades del deporte por un valor de 44 millones de dólares.

El testimonio de Arda Turan

«Me engañó diciendo: ‘Quién invierta en este fondo obtendrá ganancias’. Regalé más de 13 millones. Todo el dinero y esfuerzo que había ganado. El trabajo durante años desapareció de repente», afirmó el ex internacional con la selección de Turquía ante el tribunal y añadió: «Destruyó todo el dinero y el esfuerzo que gané trabajando durante años engañándome. Lo siento mucho, este incidente me agotó mucho. Todos mis ahorros se perdieron en un instante».

Al mismo tiempo, Arda Turan indicó que Erzan solía llamarlo con frecuencia con el objetivo de intentar seducirlo para que depositara su dinero en un fondo. Otro denunciante afirmó que Erzan le pidió 2 millones de dólares el 31 de marzo y le aseguró que le devolvería 3 millones el 3 de abril. La operación se concretó con un documento por escrito. Sin embargo, cuando llegó la fecha intentó comunicarse con el ex gerente de la sucursal sin poder encontrarlo. Posteriormente habló con el banco (que quedó desvinculado de la investigación) pero obtuvo el mismo resultado. A partir de ese momento, se presentó una denuncia penal contra Erzan, quien dejó de ser el director de la sucursal bancaria en abril, y se lo acusó por delitos de malversación bancaria y fraude calificado.

«Yo era Secil cuando ganaba dinero, pero cuando no podía ganarlo me convertí en un estafador», comentó el empresario ante el Tribunal. La Fiscalía General de Estambul, en tanto, pidió una condena a prisión que va entre los 66 y 216 años. Entre los afectados, según la Fiscalía, están los futbolistas Selçuk İnan, Emre Çolak, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera, y el ex traductor del club Musa Mert Çetin. El guardameta uruguayo habría invertido 1,2 millones de dólares en el fondo de inversión que nunca más volvió a recuperar.

Habrá que ver cómo se resuelve este juicio, el cual tiene a otros seis acusados además de Erzan. «Ali Yörük, Asiye Öztürk, Atilla Yörük, Hüseyin Eligül, Kerem Can y Nazlı Can figuraban como sospechosos», señaló el medio turco NTV.