Carlos Sainz: “No sé si este será mi último Dakar, tampoco he hablado con ningún otro equipo”

“No sé si este será mi último Dakar”. De esta forma respondía el piloto madrileño Carlos Sainz a la pregunta de ÓKDIARIO sobre si celebrada esta prueba dejará el mundo de las cuatro ruedas. Sainz, de 55 años de edad, confirmó que este año será el último para el equipo Peugeot que ha decidido no seguir participando y el bicampeón mundial dijo a este periódico que no había hablado todavía con ningún otro equipo y que ellos tampoco le habían contactado. “Mi mujer será la más feliz del mundo si dejo de correr pero yo voy a ir a por todas este año más sabiendo que es el último de Peugeot”.

Tampoco aclaró si la presencia de su hijo en el mundo de la F1 es un elemento que sirva o para seguir o para retirarse del mundo de los coches.

Sobre el Dakar de este año, su copiloto Lucas Cruz comentó la complejidad sobre la elaboración de los rutómetros que este año harán una prueba más “Dakariana” que empezará en Perú, con un desierto más duro que el de Atacama, a muchos miles de metros sobre el nivel del mar y concluirá en la localidad argentina de Córdoba que tantos éxitos en el pasado le dio a Sainz.

Sin duda, sus rivales más duros, confesado por el propio piloto, serán Peterhansel y Sebastien Loeb aunque afirmó que este año hay que intentar ser más pacientes y estrategas pues abrir pista puede penalizar a cualquier piloto.

Las claves del éxito para ganar el Dakar pasan para el madrileño por tener un buen coche, un gran equipo, ir bastante rápido, tener un poco de suerte y un gran copiloto pues ellos son los que te pueden dar el Dakar o hacértelo perder.

Lo que está claro es que Saínz irá como siempre a ganar y no le asustan ningún reto pues como dijo a mi edad me las he dado de todos los colores y he visto las cosas más extrañas.