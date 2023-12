Marta Díaz, ex novia de Sergio Reguilón, preocupa a todos con su último post. La influencer ha sufrido un grave accidente de esquí. Se fue a la nieve para desconectar y disfrutar entre amigos, pero el viaje se ha convertido en pesadilla tras una fuerte caída que ha hecho que se confiese emocionalmente tras un año duro para ella.

«Lo que iba a ser un viaje increíble se ha convertido en una pesadilla. He tenido una caída muy fuerte, y me he roto el ligamento cruzado, muy probablemente necesite operación. No sabéis la impotencia y la tristeza que tengo ahora mismo, es que no la puedo explicar con palabras, estoy realmente mal, mi año ha sido horrible, y psicológicamente muy doloroso, esto ya ha sido la gota que colma el vaso», escribía la influencer madrileña en un post con varias fotografías de lo ocurrido, una de ellas llorando desconsoladamente tras la caída.

Estoy a lágrima viva con Marta Díaz haciéndose una sesión de fotos tras romperse los ligamentos. Gomeznawer 2.0. pic.twitter.com/524zIwv6q2 — gam (@mbafraudee) December 7, 2023

«Me voy de urgencia»

«Ya sabéis la ilusión y las ganas que tenía de este viaje, de distraerme, de no pensar, de pasármelo bien, pero ha sido todo lo contrario. Me voy de urgencia a España, con mucho dolor, y angustia, os iré informando, pero creo que ahora mismo necesito un poco de descanso de redes, os quiero mucho. Volveré prontito, lo antes que pueda», añadió Marta Díaz en una preocupante publicación en la que ha recibido el cariño y el apoyo de muchos amigos y seguidores, aunque también críticas y burlas por parte de otros usuarios.

Una de las amigas que estaba de viaje con ella en Los Alpes era Laura Escanes, que ha compartido unas fotografías en las que nos muestra el antes y el después de la ex pareja de Reguilón. La catalana no ha dudado en arropar a Marta Díaz tras el accidente, que está dando mucho que hablar en las redes sociales.

Hace unas semanas, Marta Díaz estrenaba su docureality, que se puede ver en Amazon Prime. Sin embargo, pese a que profesionalmente no para de crecer, en lo personal reconoce que los últimos meses no están siendo buenos: «Escribo esto entre lágrimas. Personalmente ha sido un año muy complicado para mi, terminar de grabar el proyecto más importante de mi vida completamente rota, ha sido el reto más difícil que he hecho nunca y, justo por eso, para mí es el doble de especial».

En el documental también habla de su separación de Sergio Reguilón. Sin decirlo abiertamente, viene a confirmar que rompieron hace varios meses, aunque no duda en dejar claro que el futbolista ha sido una persona muy importante en su vida.