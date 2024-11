Marc López: «No sería extraño que Rafa Nadal se retirara en la Davis sin jugar»

Nadal recorre esta semana sus últimos días como tenista. Ha comenzado a escribir la página final de un libro rebosante de éxitos, hasta 92 trofeos, que podrían aumentar en Málaga si conquistar la Davis. Él no piensa en otra en cosa. «Estoy para ayudar al equipo a ganar, no para retirarme», asegura. Siempre prima el colectivo por encima de lo individual.

Sus últimos raquetazos serán en Málaga, dentro del marco de la Copa Davis. Cada paso que da Nadal en la Costa del Sol rezuma a despedida, a esa sensación de las últimas veces. La última concentración junto a los compañeros, los últimos entrenamientos previos, las últimas cenas juntos… Este martes puede disputar su último partido si Ferrer así lo considera y España no supera la eliminatoria ante Países Bajos.

El balear llevaba años que había dejado sentirse tenista, al menos como él lo entiende, que es compitiendo plenamente dentro de la pista. Se acaba así un vuelo cuyo trayecto de 23 años ha estado repleto de éxitos hasta su aterrizaje final. Un épico viaje de muchas más alegrías (1.080 victorias) que tristezas (227 derrotas). Marc López le ha acompañado como amigo y, desde hace tres como entrenador en su staff técnico. El ex tenista, que ganó la medalla de oro en los Juegos de Río junto a Nadal en dobles, repasa con OKDIARIO toda la actualidad que rodea al manacorí.

PREGUNTA: ¿Cómo ve a Rafa a 24 horas de poder disputar su último partido?

RESPUESTA: Lo he visto muy concienciado, cómo todos los todas las veces que lo veo. Al final, él tiene el foco en retirarse bien. Quiere llegar de la de la mejor manera posible. Y entonces bueno, los entrenos cuando cuando tiene un objetivo claro, da más del 100%, cómo lo ha hecho siempre. Tiene muchas ganas de estar.

P: ¿Le resultaría extraño que se retirará sin jugar un último partido?

R: Cuando alguien ya se retira es porque realmente ve que no, que ya está, que no está en el mejor momento de su carrera. España tiene grandísimos jugadores. Yo no creo que sea extraño que se retire sin jugar. Es un poco la realidad de hoy, que es, primero que España tiene grandísimos jugadores y que al final la competencia es muy grande y, segundo, pues que hay jugadores con más ritmo de partidos y entonces bueno. Está muy caro el jugar con España. Él tiene que hacer su trabajo, que es llegar de la mejor manera, ponérselo difícil a David Ferrer.

P: ¿Rafa está mentalizado retirarse sin jugar?

R: Una cosa es la despedida de Rafa y la otra es que también hay que que mirar por el bien del equipo. Ojalá Rafa pueda despedirse jugando. Es lo que todo el mundo desea, verlo una vez más o varias veces si pasan eliminatoria. Lo que está claro es que Rafa va a ser el primero que va a aceptar el hecho de que a lo mejor tiene que ver los partidos desde el banquillo.

P: ¿Cómo lo ve a nivel tenístico?

R: Estuve con él la semana pasada en Manacor, antes de que se fuera a Málaga. Y de cómo venía a cómo se fue, lo vi muy bien. Al final, siempre se transforma cuando está cerca a la competición. Ya está en el modo competitivo de estar cada día entrenando con gente del equipo de mucho nivel. Aunque una cosa es entrenar y la otra es competir, eso está claro. Al final el problema que tiene Rafa es que no compite desde los Juegos. El trabajo que depende de él lo está haciendo muy bien. Llega bien a Málaga. También hay que tener en cuenta que se está disputando una competición. Cualquier homenaje que se le haga a Rafa va a ser poco, pero hay que pensar que se está jugando una competición. Lo importante es que España gane.

P: Da la sensación de que este año Rafa ha entrenado mejor de lo que ha competido. ¿Es así?

R. Es un sentimiento un poco extraño, nos dimos cuenta. Rendía de una manera entrenando y a la hora de competir no conseguía jugar de la manera que había entrenado. Eso le pasa a mucha gente, pero en el caso de Rafa, hasta este año, no sucedía así. Normalmente Rafa competía muy bien y el entreno a veces no era tan perfecto. Ahora ha cambiado un poco. Tengo una opinión, que no sé si es cierta y es que él se ha metido demasiada presión.

P. ¿A qué se refiere con demasiada presión?

R: A demasiada presión para intentar convencerse de que aún sigue estando competitivo y que puede estar al nivel y puede seguir jugando. Al final la retirada también se ha tomado porque ha visto que ya no competía de la misma manera. Pero es lo que te digo, tú entrenas de una manera, le ganas a gente muy buena que está top ten y después en la competición no salen así las cosas. Al final la competición te pone un poco en la realidad y, lamentablemente, por A o por B no lo conseguía.

Creo por un tema de tranquilidad o por un tema también más allá. Al final juega por él, pero hay mucho ruido a su alrededor. Creo que él también, aparte de querer demostrárselo a él, quería demostrarle a la gente que tenía un sentido el hecho de que siguiera intentando jugar y seguir compitiendo. Y yo creo que todo eso junto ha sido un cóctel un poco malo a la hora de de jugar con esa tranquilidad, compitiendo. Pero bueno, esto es una impresión mía que tampoco sé si es así. Es para intentar buscar una explicación de por qué a veces competía a un nivel inferior al de los entrenos.

P. ¿Cómo ha sido vivir estos años tan difíciles a su lado?

R: El que lo sufre más es él, después los que estamos cerca de él. Es muy duro porque por tema de lesiones. Él tiene mucho desgaste y muchas lesiones que ha ido arrastrando durante años y entonces el día a día de Rafa a lo mejor la gente se cree que todo es un camino de rosas y es un placer, pero no deja de ser una persona que sufre cuando no puede hacer lo que más le gusta, que es competir y jugar al tenis. Realmente han sido dos años muy complicados porque de repente un día está muy bien y al día siguiente le duele algo. Ya no puedes seguir entrenando de la misma manera. Al final, cuando tienes muchos problemas físicos te afecta a la cabeza y cuando la cabeza ya empieza a fallar también… Todo se complica mucho más.

Nadal y el cambio de individual a dobles

P: ¿Rafa ha entrenado para el dobles?

R: No hemos entrenado nada de dobles. Tenemos una manera de jugar un poco distinta a lo que son los doblistas más puros, pero qué te voy a decir de Rafa, es único en todo lo que toca. Sabes que en los momentos importantes no te falla la pelota y que te ayuda cuando tú tienes problemas. Es un grandísimo doblista y eso que es complicado pasar de individual a dobles. Cuando uno juega cada día individual y compite en dobles hay aspectos muy importantes como la colocación en la red.

P. ¿Es complicado adaptarse a los dobles si se compite en individual?

R: La gente puede pensar que bueno que al final es jugar al tenis, pero hay que tener más reflejos, otra colocación, habilidad para cruzarse, interpretar al compañero… y eso se consigue jugando bastante con tú pareja. Rafa también tiene una capacidad de adaptación muy grande, pero sí que influye mucho el tener un poco más de rodaje de partidos en dobles.

P. En caso de que Nadal forme pareja con Granollers. ¿Cree que la iniciativa del juego la debería llevar Marcel, que es uno de los mejores doblistas del mundo?

La verdad es que sí. En este caso, Marcel es alguien con mucha experiencia, un grandísimo doblista que juega cada semana. También se conoce a el resto de jugadores contra los que se enfrentarán. La opinión de Marcel influye un poco más. Entonces es un tema de compenetración, de ajustar pequeñas cosas y yo creo que la pareja que se haga va a ser una gran pareja de dobles. Porque dicho esto, los cuatro jugadores que pueden jugar el doble lo hacen muy bien.

P: ¿Qué le deja Rafa en todo este camino que han recorrido juntos?

R: Tengo la suerte de que somos muy amigos y siempre le digo lo mismo, que es mejor como persona que como tenista. Rafa es alguien muy trabajador, humilde, que siempre tiene buena cara y actitud ejemplar. Es una persona de valores y de respeto. A los fans nunca les dice que no a nada. Se levanta del restaurante de la mesa y saluda. Firma, se hace fotos… Esto yo lo he vivido como amigo suyo cerca y hasta te diría que con gente que a veces no es muy educada, que pide cosas de malas maneras. Rafa siempre tiene buena cara para esto. Lo que me llevo es esta sencillez, que yo creo que se que se ve en pista, y también los valores que transmite a todos los niveles. Yo tengo una hija, pero si mi hija quiere ser tenista y tiene que copiar a alguien no solo en cómo pegar a la pelota, le diría que se fijara en Rafa Nadal.