Lucas Pérez (37 años): «Mis padres me abandonaron con 2 años y ahora me piden dinero de por vida»

Lucas Pérez protagonizó una de las confesiones más duras y personales que se recuerdan en el mundo del fútbol español. El delantero coruñés, después de su inesperada salida del Deportivo de La Coruña, hace unos años, decidió explicar públicamente los motivos que se escondían detrás de una decisión que sorprendió a buena parte de la afición. Lucas Pérez se abrió como nunca antes en diferentes entrevistas para relatar una complicada historia familiar que arrastra desde su infancia y que ha afectado profundamente a su vida.

«Mis padres me abandonaron con 2 años y ahora me piden dinero de por vida», confesó el futbolista, en unas palabras que causaron una enorme conmoción. El jugador explicó que su infancia estuvo marcada por el abandono de sus padres cuando apenas tenía dos años. Lucas pasó varios días en la Casa Cuna, después de que sus progenitores decidieran no hacerse cargo de él, hasta que sus abuelos paternos conocieron la situación y asumieron su cuidado.

Fueron ellos quienes se convirtieron en sus grandes referentes y quienes le proporcionaron el hogar en el que creció durante sus primeros años. «Yo me he criado con mis abuelos», explicó el delantero, que reconoció la enorme importancia que tuvieron en su vida en una etapa especialmente complicada. Sin embargo, también tuvo que enfrentarse demasiado pronto a la pérdida de esas figuras fundamentales, una circunstancia que le obligó a aprender a buscarse la vida desde muy joven.

La historia de Lucas Pérez

Hace unos años, según cuenta el propio futbolista, su padre inició un proceso para reclamarle una manutención y una cantidad económica importante. El asunto llegó incluso al Deportivo a través de un burofax y provocó que el delantero tuviera que revivir episodios de su pasado que creía superados. «Llevo unos meses con mucho agobio», reconocía Lucas, que explicó que la situación le llevó a acudir a servicios sociales y a recuperar información sobre su propia infancia. El jugador evitó entrar en determinados detalles debido a que el asunto está en proceso judicial, pero deja claro el enorme impacto emocional que ha tenido.

Lucas Pérez también explicó que esta no era la primera vez que se enfrentaba a una situación similar. Según desvela, su madre reapareció en su vida cuando él jugaba en el Arsenal, uno de los momentos de mayor proyección económica y deportiva de su carrera, para reclamarle dinero. Ahora ha sido su padre quien ha protagonizado una nueva reclamación. «Mi padre decidió su camino y después apareció por necesidad», afirmó el futbolista, que reconoció que no ha sido fácil encontrarse con él en varias ocasiones por las calles de A Coruña.

Todo ello le llevó a desvincularse del Deportivo hace unos años, porque psicológicamente no podía estar allí. «No pensé en dejar el fútbol porque lo amo mucho, pero te pasan muchas cosas por la cabeza», admitió. Una frase que resume el difícil momento que atravesaba el futbolista, que tras su última experencia en el Cádiz, al que ayudó a conseguir la permanencia en Segunda, está sin equipo a sus 37 años.