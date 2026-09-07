VOX exige expulsar a Marruecos a los inmigrantes llegados a Málaga tras la crisis de Ceuta

VOX ha exigido este lunes la expulsión a Marruecos de los inmigrantes irregulares que hayan llegado a la provincia de Málaga procedentes de Ceuta durante las últimas semanas. El partido reclama al Gobierno que localice a estas personas y aclare cuántas han sido trasladadas hasta la Península después de los acontecimientos registrados en la frontera de la ciudad autónoma.

El presidente de VOX Málaga, Antonio Sevilla, ha reclamado que todos aquellos que hayan llegado a territorio español tras participar «en el asalto de la frontera de Ceuta» sean detenidos y expulsados. La petición se produce después de que, según fuentes policiales citadas por VOX, se hayan detectado al menos 148 inmigrantes irregulares en las costas de Cádiz y Málaga.

«Ni uno de los invasores que asaltaron las fronteras en Ceuta debe permanecer en España», ha afirmado Sevilla, que también es diputado del Grupo Parlamentario VOX en Andalucía. El dirigente ha cuestionado además que el Ministerio del Interior haya cumplido su compromiso sobre el destino de quienes participaron en la entrada irregular en Ceuta.

Sevilla sostiene que el Gobierno no ha ofrecido información suficiente sobre cuántas de estas personas continúan en Ceuta y cuántas han podido desplazarse posteriormente a la Península. A su juicio, la llegada de inmigrantes a Málaga constituye una «grave brecha de seguridad».

El dirigente de VOX ha ido más allá al advertir que entre las personas llegadas a Málaga «no se puede descartar» que pueda haber delincuentes peligrosos o terroristas. Se trata, en cualquier caso, de una hipótesis planteada por el partido y no de una acusación sustentada en información que identifique a ninguna de las personas detectadas.

VOX llevará ahora esta cuestión al Congreso de los Diputados. La diputada nacional por Málaga Patricia Rueda ha anunciado el registro de una batería de preguntas dirigidas al Ministerio del Interior para que el ministro Fernando Grande-Marlaska informe sobre el número exacto de inmigrantes procedentes de Ceuta que han llegado a la provincia.

Rueda pretende conocer también qué medidas está adoptando el Gobierno para impedir que continúen los desplazamientos hacia la Península. La formación reclama además que Interior detalle la situación de las 148 personas detectadas en las costas de Cádiz y Málaga y concrete cuántas de ellas procedían de Ceuta.