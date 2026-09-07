Del salto de Roberto Arce a Telecinco al cambio de Ángeles Blanco: así queda el ‘nuevo’ mapa de ‘Informativos’ en Mediaset
Mediaset reformula el reparto de presentadores en 'Informativos Telecinco' y 'Noticias Cuatro'
Mediaset España ha reestructurado la plantilla visible de sus ediciones de Informativos, en los que algunos de los grandes rostros del área en el grupo de comunicación cambian de horario, mientras que otros directamente saltan de una cadena a otra. Con esta reorganización, que arrancó con la salida de María Casado, Informativos Telecinco y Noticias Cuatro renuevan sus narrativas, dinamizan la puesta en escena y definen con total claridad la personalidad periodística de sus programas de noticias.
‘Informativos Telecinco’
La nueva configuración de caras y equipos responde a un ajuste de plantilla que maximiza, a la vez, el impacto informativo a lo largo de toda la jornada. La vertebración informativa en Telecinco combina la renovación técnica en estudio con el peso de perfiles consolidados en pantalla. Así, la distribución de las ediciones para la presente temporada se articulará de la siguiente forma:
- Matinal: Sitúa en el plató a Arantxa Morales e Íñigo Yarza, como dupla encargada de abordar la información de primera hora para arrancar el día con el pulso directo de la actualidad.
- Sobremesa (15:00 horas): La franja de mediodía mantiene su tono característico de cercanía y solvencia analítica con la narración en solitario de Isabel Jiménez.
- Edición de Noche (21:00 horas): Se consolida como el eje principal de la cadena para competir en la franja estelar, con Carlos Franganillo en la dirección y presentación junto a Ángeles Blanco, que pidió dejar el Fin de Semana en el que competía con su marido, Vicente Vallés. En pareja, ofrecen una lectura en profundidad de los hechos más destacados de la jornada.
- Edición Fin de Semana: El periodista Roberto Arce da el salto a Telecinco tras 12 años de trayectoria en Cuatro, para formar pareja con Carmen Corazzini en la edición de los sábados y domingos, que incluyen la sobremesa y la noche.
‘Noticias Cuatro’
Por su parte, Noticias Cuatro proyecta una agilidad enfocada en conectar con audiencias más jóvenes, adaptadas a las dinámicas de consumo digital interactivo. La composición de sus bloques diarios y de fin de semana queda repartida así:
- Noticias Cuatro 1 (14:00 horas): La periodista Alba Lago asume en solitario la primera cita del día para dotar de ritmo y frescura el flujo de noticias del mediodía.
- Noticias Cuatro 2 (20:00 horas): La segunda edición vespertina queda en manos de Diego Losada y Mónica Sanz, que componen un tándem caracterizado por el análisis directo y un estilo cercano.
- Noticias Cuatro Fin de Semana: Tras el movimiento de Roberto Arce a Telecinco, la histórica presentadora Marta Reyero se mantiene al frente de los informativos del fin de semana. En esta nueva etapa la acompaña Diego Arce, que propicia un llamativo relevo generacional en la franja y, a su vez, ocupa el puesto de su padre.
Con este rediseño, Mediaset logra articular un engranaje complementario que aúna la tradición e importancia institucional de Telecinco con el tono directo y de vanguardia que caracteriza a Cuatro.
Así se ha despedido Roberto Arce de Noticias Cuatro. El periodista se incorporará a la edición de fin de semana de Informativos Telecinco el próximo 12 de septiembre junto a Carmen Corazzini https://t.co/M5uX2wQ2sP
— Mediaset España (@mediasetcom) September 6, 2026