Lío morrocotudo el que se le presenta al Barcelona en la portería. Con Ter Stegen lesionado de gravedad para toda la temporada, Hansi Flick debe decidir en las próximas semanas quién será su guardameta titular. El canterano Iñaki Peña o el recién llegado del retiro Szczesny. No quiere rotaciones y la decisión para el técnico alemán no va a ser nada fácil, aunque él piense que hace lo correcto.

Deportivamente, las aguas bajan muy tranquilas en el Barcelona. El equipo es líder, ha ganado ocho partidos de nueve posibles y todo es felicidad por el momento. Todo funciona dentro del césped. Pero el equipo culé tiene por delante un complicado problema que nunca se había planteado tener.

El lío en la portería del Barcelona comenzó el pasado 22 de septiembre en Villarreal con la desgraciada lesión de Ter Stegen. El portero alemán se perderá toda la temporada. Esta pérdida obligó al club culé a ir al mercado y hacerse con los servicios de un Szczesny que dejó el retiro para enfundarse la camiseta azulgrana.

El portero polaco decidió fichar por el Barcelona, pero con una condición. «A mí no me hagáis ir allí si resulta que luego me voy a quedar en el banquillo», le dijo Szczesny a Lewandowski antes de firmar. Y resulta que firmó y la segunda premisa puede hacerse realidad este domingo.

Antes del parón, Szczesny no viajó a Vitoria. Era demasiado pronto. Todas las partes lo entendieron como el proceso lógico. Pero durante el parón, todas las declaraciones del portero polaco han ido encaminadas a pensar que frente al Sevilla iba a ser titular. «Estoy listo para jugar», decía. Pero Flick ha tomado otra decisión de manera sorprendente. El lío está montado.

Flick apuesta por Iñaki Peña genera lío en la portería

«Estoy contento con que Szczesny diga que está listo. Pero no hay motivos para cambiar en la portería. Iñaki Peña seguirá siendo titular. No es lo que tenemos en mente (ir cambiando de portero). Iñaki jugará mañana y el miércoles también. Este es el plan que tenemos. Pero no sabemos lo que puede pasar. Los dos están bien en los entrenos y en los partidos. Estamos contentos con los dos», dijo Flick el pasado sábado en rueda de prensa.

Flick ha decidido que Iñaki Peña siga siendo su portero titular a pesar de que Szczesny ya está listo para jugar. Y es que no tiene motivos para cambiar. Sin contar la goleada ante Osasuna, donde poco pudo hacer, el canterano del Barça ha dejado su portería a cero en todos los partidos que ha jugado ante Getafe, Young Boys y Alavés. Está en un gran momento y Hansi no quiere cambiarlo.

Ahora habrá que ver como se toma esta decisión un Szczesny que esperaba ser titular desde este fin de semana. Tiene las ideas claras y a sus 34 años quiere vivir su última aventura jugando y no en el banquillo. El polaco no jugará frente al Sevilla y tampoco lo hará en Champions frente al Bayern de Múnich. Veremos que ocurre en estos dos partidos con el Clásico en el Santiago Bernabéu a la vuelta de la esquina.

La realidad es que el Barcelona se dio mucha prisa en firmar un nuevo portero tras la grave lesión de Ter Stegen y Flick parece que no lo necesita. El club culé ha encendido un fuego que no tenía hace unos meses. Y no será fácil apagarlo. El técnico alemán confía en el canterano Peña, aunque Szczesny pueda enfadarse. La presión la tendrá encima primero Iñaki desde este domingo, ya que cualquier fallo lo podría mandar rápidamente al banquillo.