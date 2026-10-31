Levante – Atlético: truco o trato por el liderato

El Atlético visita a sus fantasmas por Halloween. Se enfrenta el sábado 31 de octubre (14:00 horas) al Levante y en el Ciutat de Valencia. Sudores fríos para los rojiblancos que solo han ganado tres de la docena de partidos disputados en el Ciutat desde que el Cholo dirige a los rojiblancos. Más fríos serán los sudores cuando Simeone mire la enfermería y observe que Koke y Cardoso no se han recuperado a tiempo. Ambos serán baja, lo que dibuja de nuevo un centro del campo sin dos estandartes. La parte positiva es que el ‘Cuti’ Romero ha vuelto a completar el último entrenamiento previo al partido y apunta a la titularidad.

Cardoso es reincidente. De nuevo un frenazo en seco cuando volvía a coger velocidad de crucero y ganaba importancia en el eje. De nuevo, otra lesión que corta el ritmo. Ya le ocurrió la temporada pasada en más de una ocasión y esta sigue el mismo guion. Se hizo grande ante el Manchester United; una gastroenteritis le dejó fuera ante el Espanyol y, tras disputar 21 minutos contra el Stuttgart, una lesión muscular le priva de estar disponible para el Deportivo primero y ahora ante el Levante.

Koke, por su lado, sufre una lesión en el muslo izquierdo y ha sido baja en un periodo maratoniano para su equipo con tres partidos —Espanyol, Stuttgart y Deportivo— en menos de dos semanas. Tampoco disputará el encuentro ante Levante y tiene complicado llegar al de Champions ante el Bayern de Múnich. El objetivo marcado es el partido contra el Barcelona en el Metropolitano, el último antes del parón.

Así las cosas, la alineación para Simeone plantea dudas únicamente en la delantera. La defensa estará formada por Pubill, Romero, Hancko y Grimaldo; el centro del campo con Barrios y Llorente; Giuliano por el otro costado y arriba Baena y se busca acompañante para Julián Álvarez. Bien, Jonathan David parece tener ventaja respecto a Sorloth, pero también emerge Kang-in Lee. Ese es el principal quebradero de cabeza de Simeone.

Así, el que sería su primer triunfo liguero en el Ciutat de Valencia desde 2020 les permitiría, al menos momentáneamente, colocarse líderas hasta que el Barcelona se enfrente al Alavés. Lo que sí les asegurarían los tres puntos es depender de sí mismos para colocarse líderes en la próxima jornada ante el Barcelona. El Levante tiene la baja de Bardelli y Castro apostará por el tridente formado por Thiago, Romero y Brugué.

Alineaciones probables de Levante y Atlético