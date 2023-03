Laporta: «El Barça nunca ha tenido intención de comprar árbitros»

En los últimos días la actualidad del Barcelona ha estado marcada por el caso Negreira. Hasta ahora, el presidente de la entidad, Joan Laporta, no se había pronunciado al respecto para dar las explicaciones pertinentes en la rueda de prensa que tiene preparada el club. Sin embargo, esas explicaciones se han adelantado con la presencia del empresario catalán en el Círculo Ecuestre donde aseguró que «el Barça nunca ha tenido intención de comprar árbitros».

«Tenemos una rueda de prensa preparada para hablar de este tema. El Barça nunca ha comprado árbitros y el Barça nunca ha tenido intención de comprar árbitros. Rotundamente nunca. La contundencia de los hechos contradice a los que intentan cambiar el relato. Nosotros volvemos a ir bien, nada es casual», comentó Laporta al ser preguntado sobre los pagos realizados por la entidad blaugrana a Enríquez Negreira que serán denunciados por la Fiscalía.

Este martes, el empresario catalán ha hablado sobre el caso por primera vez y comentó que todo esto es una campaña contra el Barça porque desde la Liga no aceptan que el club no firmara el contrato con CVC como quería Javier Tebas: «Hay una campaña para perjudicar los intereses del Barça. Es una campaña orientada a controlar el club. La liga no acepta que el Barça no firmase el contrato con CVC». «El Barça no se ha dedicado a comprar árbitros. El Barça no saldrá perjudicado. No conozco al vicepresidente del CTA. A Negreira lo conocía un poco», añadió durante su intervención en el coloquio.

Mano negra

El presidente del Barcelona cree que todas las noticias negativas que están saliendo sobre el club que preside están relacionados con la Superliga: «Somos conscientes de que no podemos gobernar a base de palancas. Últimamente sólo salen noticias negativas del Barcelona. Ahora no les gusta a quién hemos contratado para las obras del Camp Nou… Diría que tiene que ver con la Superliga»

Por último, Laporta se refirió a Javier Tebas, presidente de la Liga: «No lo veo muy lógico. Debe velar por los intereses de todos los clubes. También del Barça. Hace comentarios que afectan a la confidencialidad de los clubes de la Liga que preside. Ha tenido actuaciones en el pasado que demuestran una obsesión con el Barça. Espero que la relación Barça-la Liga mejore. Que conste que es él el que pone obstáculos».