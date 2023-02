El escándalo del Barça con los pagos a Negreira no ha hecho más que empezar

A medida que pasan los días parece obvio que el ‘Barçagate’, el escándalo de los pagos del club catalán al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, amenaza con convertirse en una gigantesca trama que iría mucho más lejos de la figura concreta del ex número dos del arbitraje español. En declaraciones en exclusiva a OKDIARIO, la ex mujer de Negreira tiene claro que si recibió 7 millones de euros «esas cantidades a casa no llegaron», lo que alienta las sospechas de que las cantidades pagadas por el club catalán no fueron en exclusiva al ex directivo arbitral, sino que se ramificaron para llegar a otras personas implicadas en un asunto que va creciendo en gravedad a medida que se van conociendo nuevas informaciones. Que el Barça pagó para garantizarse un trato de favor es evidente, pero que el dinero fuera en exclusiva a la cuenta de la sociedad de Negreira es lo que habrá de dilucidar, porque la sospecha es que estamos ante una trama de intereses cruzados y que aparecerán muchos más protagonistas en escena.

Las alertas saltaron en Hacienda cuando tras una revisión de cuentas detectaron que la empresa DASNIL 95 S.L. había cobrado desde el año 2001 hasta el 2018 cerca de 7 millones de euros de un sólo cliente: el F. C. Barcelona. Y lo que era más llamativo: que el propietario de esa empresa, que supuestamente vendía bolígrafos y llaveros y cuyo negocio se basaba al 95% en esos pagos, había sido el número dos del arbitraje durante 24 años.

Lo que Hacienda no ha podido acreditar, y ahora intenta hacerlo la Fiscalía Provincial de Barcelona, es el destino final de toda esa cantidad de dinero. Porque no se ha detectado ningún incremento patrimonial en esos años. Dicho de otro modo: el dinero se esfumó con la misma facilidad que entró en la cuenta de DASNIL 95 S.L. ¿Dónde está? ¿A qué manos fue a parar? Parece claro que estamos sólo en el principio de un escándalo de imprevisibles consecuencias