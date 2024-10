En los dos últimos partidos del Barcelona, Lamine Yamal acabó cabreado en el banquillo. Fue cambiado en la segunda parte por Hansi Flick y en ambos encuentros, ante el Young Boys en Champions y contra el Alavés en Liga, al futbolista español se le vio cabreado, serio, con caras de pocos amigos. Lamine quiere jugar todos los minutos y no le gusta nada descansar aunque sean en minutos intrascendentes.

Tras estos cabreos, Lamine ha querido aclarar que está «contento» con el trabajo que está haciendo Flick en Barcelona. No es para menos, ya que el inicio es muy bueno, con ocho victorias de nueve partidos en Liga y con tres puntos de seis posibles en Champions.

Sin embargo, a Lamine no le gusta descansar ni un minuto y así lo demostró en el partido ante el Alavés, donde volvió a cabrearse, como ya hizo ante el Young Boys en Champions, por no jugar 20 minutos de ese encuentro en Vitoria. Las dos veces que Flick ha cambiado a Lamine ha sido con duelos ya decididos, con resultados muy abultados, pero a Yamal tampoco le gusta descansar.

Ahora, Lamine aclara sus cabreos en el banquillo. «No estaba contento con mi partido, me exijo mucho y esa es la línea que debo de seguir para jugar al cien por cien», contó el futbolista del Barcelona, que aclaró que no tiene ningún problema con Flick y que sus malas caras en el banquillo se deben a la exigencia que él mismo se pone.

«Estamos contentos con el modelo de juego que nos da Flick y la confianza y la libertad que nos da y sobre todo el ganar», explicó Lamine Yamal en una entrevista en Radio Nacional de España. Así, y con esta frase, el joven futbolista azulgrana también manda un recado a Xavi, su anterior entrenador, ya que para elogiar a Flick especifica que con el alemán «sobre todo» ganan, algo que con Hernández costaba más, como demuestra la mala temporada pasada.

En esta entrevista en RNE, Lamine Yamal desveló una conversación con Flick a raíz de estos enfados cuando es cambiado: «Me preguntó que estaba así por el cambio o por mi juego. Le dije que para el partido siguiente estaría al 100%. Es muy cercano a todos, a los que juegan más menos, veteranos, da mucha confianza y eso se nota en el equipo».

«Estamos disfrutando mucho. El estilo de juego es exigente, sí, pero al final cuando vas a presionar y robas, tienes el control», siguió elogiando Lamine Yamal a su entrenador, que está sacando lo mejor del joven futbolista en el Barcelona.

Sobre otros asuntos de actualidad, el futbolista del Barcelona aseguró que la gravísima lesión de Dani Carvajal «es muy triste para la selección y para el fútbol en general» y también explicó que ha vivido un cambio importante desde la Eurocopa, ya que ahora es una figura mundialmente conocida: «El cambio ha sido más grande, ahora todo es más complicado. Ya no puedo salir tanto con mi madre, todo el mundo nos conoce».