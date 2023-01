Laia Sanz sale ilesa de un grave accidente: el coche dio vueltas de campana y acabó destrozado

Laia Sanz ha dicho adiós a la quinta etapa del Dakar antes de tiempo. La española y su copiloto, Maurizio Gerini, sufrieron un fuerte accidente en el km 28 y el coche dio varias vueltas de campana. Ambos salieron ilesos y no sufren ninguna lesión pero el Astara ha quedado destrozado y la gran duda ahora es si podrán repararlo para volver a salir a la pista este viernes.

El coche tiene muchos daños y eso pone en riesgo la continuidad de la catalana en el Dakar. Duro revés para Laia que llegaba a este día con buen sabor de boca después de haber terminado entre los 20 primeros en la cuarta etapa. Pese a que los daños del vehículo son importantes y no tiene buena pinta, todavía no es oficial su abandono. Habrá que esperar para conocer si siguen o no.

Both OK evaluating damages to continue 🤞🏼@dakar pic.twitter.com/RMueIR22f5 — Astara Mobility (@AstaraMobility) January 5, 2023

Ahora, la española y el italiano están esperando a que llegue el camión de asistencia hasta ese punto del desierto de Ha’il para valorar los daños, repararlos si se puede y sino ser remolcados hasta la meta para poder continuar en carrera. Laia Sanz tiene un récord histórico en el Dakar del que ningún piloto español puede presumir, ha acabado las 12 ediciones del raid que ha disputado hasta la fecha.

Con la presente edición, la catalana sumaba 12 años consecutivos acabando el rally más duro del mundo, 11 en moto y la del año pasado en coches. La ganadora de 14 mundiales de trial, 6 mundiales de enduro, 10 europeos de trial y 7 veces vencedora del Trial de las Naciones podría poner punto y final a su récord si no consiguen reparar el coche, ya que tendrá que abandonar el Dakar.

Laia Sanz está viviendo un auténtico calvario en este Dakar con algunos pinchazos y ahora este accidente que pone en vilo su continuidad en el rally. La española venía de ser una de las caras de la etapa cuatro tras acabar entre los 20 primeros, pero este jueves ha sido la cruz firmando un día para olvidar con este incidente. Habrá que esperar para ver si pueden continuar o no.