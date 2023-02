Y al séptimo encuentro, Sarunas Jasikevicius encajó su primera derrota en la Copa del Rey como entrenador del Barcelona. Había ganado los seis previos para proclamarse campeón del torneo en 2021 y 2022, pero el Unicaja hizo saltar por los aires en Badalona esa racha con su meritoria victoria en la prórroga de los cuartos de final. La sorpresa es indiscutible, pero quizá no tan imprevisible viendo el historial del equipo azulgrana durante el último año.

«Está claro, como entrenador la responsabilidad es mía. No he conseguido que los nuestros supieran que esto es una final. Hay que decir que no consigo que cerremos los partidos. Estamos hablando mucho en el vestuario y no hacemos bien las cosas en algún sitio. No podemos permitir hacer tantas faltas, Unicaja ha hecho sus cosas, pero la palabra ‘regalar’ cansa bastante y estamos regalando», se lamentó ‘Saras’ tras la derrota de este jueves.

¿Y qué es lo que está regalando su equipo exactamente? Pues un título detrás de otro desde hace un año. A pesar de contar con una plantilla temible, diseñada para reinar no solo en España, sino también en Europa, no celebra un gran trofeo desde hace exactamente un año, cuando levantó la Copa del Rey en Granada. Los cuatro siguientes se han escapado: tres contra el Real Madrid (semifinal de Euroliga, final de Liga Endesa y Supercopa Endesa) y este último contra el Unicaja.

Lo de siempre

En aquel primer tropiezo en Belgrado, Jasikevicius ya fue muy duro con sus jugadores acusándoles de su incapacidad para cerrar los partidos, después de dejarse remontar una renta de 13 puntos frente al equipo blanco. El lituano se desnudó emocionalmente nada más encajar aquel duro golpe reconociendo su incapacidad para evitar la relajación de sus jugadores cuando tienen el partido dominado. La historia se calcó este jueves en Badalona, donde cayeron tras alcanzar una máxima ventaja de 13 puntos.

«No consigo la concentración en 40 minutos, no lo consigo. Hemos regalado 15 tiros libres en el último cuarto. No consigo como entrenador hacer situaciones de bonus. No lo consigo. La única cosa que me puedo reprochar es hablar demasiado. Mi discurso va a ser parecido, es lo peor. No conseguimos el siguiente paso», se resignó Jasikevicius. Le quedan dos títulos esta temporada para resolver esos viejos vicios o su continuidad quedará más que en entredicho.