Jasikevicius explota contra sus jugadores: «Es inaceptable, hemos regalado un título»

Sarunas Jasikevicius se mostró muy decepcionado e incluso hastiado con sus jugadores tras la derrota por 83-86 frente al Real Madrid en la Final Four de la Euroliga. Así lo mostró ante la prensa en el Stark Arena de Belgrado tras decir adiós al título europeo.

Demasiados puntos en contra

«Hemos metido 83 puntos, suficientes para ganar cualquier partido. El Madrid nos ha metido 86 puntos, un numero increíble, y 52 puntos en el segundo tiempo, es inaceptable. Hemos jugado muy mal en el segundo tiempo».

Más sacrificio

«Había que tener más sacrificio, sobre todo no regalar faltas, y en el tercer cuarto hemos regalado todo. Estando 11 arriba al descanso yo no estaba nada contento e intentaba convencer a los jugadores de que no estábamos bien, pero no lo he conseguido».

Mucho dolor

«Es un equipo con talento, pero que te metan 52 puntos en la segunda parte no es serio. Nuestro estado animo es muy malo, esto tiene que doler, doler mucho. Estoy un poco cansado de decir que estamos regalando mucho. Estamos regalando títulos. Ya sé que es difícil ganar títulos, pero veo los números y ya cansa. Es más de lo mismo. Es inaceptable, la verdad».

Siempre lo mismo

«Nos falta instinto asesino. Es más de lo mismo durante el último año y media y me cuesta mucho aceptarlo, de verdad. Es una derrota muy difícil y cada uno tiene que mirarse al espejo e intentar saber que queda un título muy importante por jugar y aprender. Canto la misma canción muchas veces. No somos capaces de matar equipos, de matar series. Es muy difícil de aceptar».