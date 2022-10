Fernando Alonso ha logrado una importante victoria en los despachos frente a la Federación Internacional de Automovilismo. Cinco días después de sus espectacular remontada en el Gran Premio de Estados Unidos y de que los comisarios le arrebataran los puntos por una sanción muy polémica, esos propios comisarios han rectificado su decisión y le han devuelto la séptima posición y los seis puntos correspondientes al piloto español, que había avisado del grave precedentes que este caso podría generar.

El motivo principal de este nuevo giro del caso, supuestamente el que debe zanjarlo definitivamente, es que los comisarios han admitido que la protesta de Haas, detonante de la sanción a Fernando Alonso, llegó fuera de plazo. El equipo Alpine ha mostrado públicamente su satisfacción con este desenlace feliz después de que el asturiano corriera sin un retrovisor en Austin por culpa de la imprudencia de Lance Stroll.

«El equipo Alpine agradece a los comisarios de la FIA por reunirse y llegar a una conclusión positiva sobre el asunto relacionado con el coche n.º 14 en el Gran Premio de Estados Unidos durante el pasado fin de semana. El equipo acoge con satisfacción la decisión tomada por los comisarios, por la que al coche n.º 14 se le restituye su séptimo puesto y sus seis puntos. Esperamos continuar nuestro trabajo colaborativo junto con la FIA para garantizar que el espectáculo de la carreras se mantenga en la más alta calidad», expresaron desde Alpine.

BWT Alpine F1 Team thanks the FIA stewards for convening and reaching a positive conclusion on the matter involving Car #14 from last weekend’s United States Grand Prix.

[1/3]

— BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) October 28, 2022