La polémica vuelve a caer sobre los hombros de Gerard Piqué una vez solventados sus escándalos como parte del acuerdo de separación con Shakira. El futbolista del Fútbol Club Barcelona, que recientemente anunció su retirada como profesional, vive una más o menos reciente historia de amor con su nueva pareja, Clara Chía Martí, con la que planea su nueva vida mientras se deslizan informaciones sobre el momento en el que conoció a la joven de 23 años. El motivo de la polémica es que Piqué podría haberle ‘quitado’ a Clara Chía a uno de sus mejores amigos, quien además era su mano derecha en la empresa que preside.

Hablamos en pasado porque Pol Mas, la tercera pata protagonista de esta polémica, ya no trabaja en Kosmos porque habría sido despedido por el propio Piqué. Mas era uno de los mejores amigos de Gerard, y la persona que, teóricamente, trajo a Clara Chía Martí a la fiesta en la que conoció a Piqué y comenzó su historia de amor con el futbolista. Todo ello, para añadir picante, se habría producido a espaldas de Shakira, quien por entonces aún era pareja oficial del futbolista y empresario.

Fue el periodista Pipi Estrada el que desveló esta información, lanzando un dardo a Piqué, al que acusa de lealtad. Primero en el programa ´Sálvame´, de Telecinco, y más tarde también en Radio Marca, donde es colaborador, el veterano informador soltó la exclusiva sobre lo que habría sucedido entre Gerard y el que fuera su íntimo amigo Pol Mas.»Pol no cometió ningún delito para que le despidieras. Pol solo cometió el delito de ir a tu fiesta con Clara Chía, a la que tú le pediste el teléfono. Que sepas que Joan Mas, amigo de los dos, es un amigo muy leal y él no me ha contado nada», contaba Estrada en el programa.

Además, el periodista dejó en el aire la posibilidad de que Pol Mas acudiera a la fiesta porque era el novio de Clara Chía, quien saldría de aquel evento con el número de teléfono de Piqué, en lo que fue finalmente el comienzo de la relación entre ambos, ahora consolidada. «Clara Chía no sé si era novia, amiga o qué de Pol. Pero una vez que Piqué tiene relación con ella, Pol es despedido de la empresa», zanjaba Pipi, asegurando que el despido de Mas de la empresa de Piqué, donde contaba con un puesto de relevancia, se debe a un lío de faldas en el que está inmersa Clara Chía.

Piqué no se pronuncia

Tanto Piqué como Clara Chía permanecen ajenos a este suceso y no se han pronunciado al respecto. Después del acuerdo de divorcio con Shakira y la marcha, inminente, de la cantante colombiana a Miami junto a los hijos de la ex pareja, Milan y Sasha, dejan a Martí como principal y casi único apoyo –junto a sus padres– de un Gerard que, una vez apartado el fútbol, podrá centrarse en su faceta como empresario, donde tiene muchos frentes abiertos con potencial.