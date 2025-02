Las jugadoras del Espanyol rompen la ‘omertá’ en favor a Mapi León y piden que «no vuelva a suceder»

Las jugadoras del Espanyol femenino han enviado este viernes un mensaje de apoyo a través de un vídeo compartido por el club para arropar a su compañera Daniela Caracas tras la agresión sexual que sufrió a manos de Mapi León el pasado fin de semana.

Las futbolistas ‘pericas’ mostraron su apoyo a la defensa blanquiazul después del tocamiento no consentido que recibió por parte de la jugadora del Barcelona en el derbi catalán del pasado domingo que se disputó en la Ciudad Deportiva Dani Jarque.

El vestuario del Espanyol fue contundente en su mensaje e insistió en condenar este lamentable episodio. «Sobre todo, por el bien del fútbol femenino, esperemos que esto no vuelva a suceder», ha recalcado la blanquiazul Carol Marín, acompañada en las imágenes por Ainoa Campo, Lice Chamorro y Judit Pablos.

Las jugadoras blanquiazules han insistido en su respaldo a la futbolista colombiana, que todavía no se ha pronunciado públicamente tras lo sucedido: «Queremos mostrar nuestro absoluto apoyo a nuestra compañera Daniela Caracas, que es una excelente profesional».

Asimismo, las futbolistas del conjunto ‘perico’ han insistido en que están «totalmente de acuerdo con el comunicado del club» que fue publicado el pasado lunes. En él, la entidad periquita calificó lo sucedido de «inaceptable» al considerar que «vulnera la intimidad» de Caracas. Se trata de una polémica acción que Mapi León negó y que describió como «un simple lance del juego».

Por otro lado, también Dolors Ribalta, responsable del Espanyol femenino, y la entrenadora, Sara Monforte, han mostrado su apoyo a Daniela Caracas. El primer equipo masculino, a través del centrocampista Jofre Carreras, también se ha posicionado al lado de la entidad y de la colombiana.

La denuncia del Espanyol

Tras las imágenes captadas por las cámaras de TV3 y la denuncia de la jugadora a su club, el Espanyol se mostró contundente con un comunicado en el que calificaron los hecho de «inaceptables». «En una jugada del encuentro, la jugadora del Barcelona, María Pilar León, en medio de un forcejeo con nuestra futbolista, Daniela Caracas, realizó un gesto que vulnera la intimidad de nuestra jugadora», indicaron desde la entidad ‘perica’.

«Si bien Caracas, en el momento, no pudo reaccionar a causa del impacto que le causó la situación; posteriormente, al asimilar lo sucedido, tomó conciencia de la gravedad del gesto, pero optó por no reaccionar airadamente para evitar una sanción disciplinaria y perjudicar al equipo», agregó el Espanyol, que finalmente decidió no denunciar la acción de la defensora del Barça ante la Federación.