Jorge Martín firma una pole de récord en Japón con Márquez séptimo

Jorge Martín se ha llevado la pole en el GP de Japón de MotoGP con récord de la pista incluido (1:43.198). El piloto español fue el más rápido de la sesión de clasificación y batió el tiempo de Binder en tres décimas en su segunda vuelta lanzada, demostrando que es el piloto más en forma de la parrilla en este momento. Junto a él, en la primera fila, estarán Pecco Bagnaia y Jack Miller, segundo y tercero respectivamente, con Bezzecchi cuarto. Sin hacer mucho ruido, el australiano se coló en la primera fila junto a los dos candidatos al título. Por su parte, Marc Márquez saldrá séptimo.

Márquez y Quartararo no querían dejar nada para el final y pisaron a fondo desde el inicio de la Q1. En su segunda vuelta lanzada, Marc firmó un 43.9, muy cerca del récord de la pista que había situado Binder el viernes con un 43.4, batiendo el tiempo que ostentaba Jorge Lorenzo desde 2015. Todos los pilotos apretaron en los últimos minutos. Raúl Fernández echó al francés de esa segunda plaza que daba acceso a la Q2 en el tramo final. Mir también venía en rojo pero una caída en su última vuelta lanzada le dejó fuera de la pelea por la pole.

Ya en la tanda definitiva, Jorge Martín comenzaba mandando con un 43.6 de salida en Japón con Marc Márquez a su rueda. Por si había alguna duda, en su segunda vuelta cronometrada, el madrileño, batió el récord de la pista de Brad Binder en tres décimas (43.1). La clave estaba en los dos pilotos de la VR46 Riders Academy, Pecco Bagnaia y Marco Bezzecchi, con los que se está jugando el del Pramac el título de MotoGP. El del Mooney se iba al suelo en el arranque de la Q2, en la curva 12, y luego salió a rueda del vigente campeón para acabar la sesión en cuarta posición.

El de Cervera se pegaba como una lapa a la rueda de Martinator para intentar salir lo más arriba posible. Pero el del Pramac tenía un punto más y se antojaba difícil perseguirle. Márquez aguantó como pudo y finalmente consiguió sacar una muy meritoria séptima posición. Parecía que podía colarse en segunda fila pero el ocho veces campeón del mundo no pudo mejorar en su última vuelta y terminó quedándose como estaba, séptimo, justo por delante de Aleix y Maverick.

De hecho, el piloto del Repsol Honda adelantó al mayor de los Espargaró en pista como si se tratara de una carrera para no perder la estela del 88. Al final, pese a mejorar su tiempo de la Q1 y bajar al 43.8, muy cerca del récord de la pista que tenía Jorge Lorenzo hasta este año, Marc no pudo pasar de esa séptima plaza. No obstante, el 93 se coloca como la mejor Honda y el segundo español de la parrilla tras Jorge Martín.

