Iris Tió, Dennis González y Felipe Perrone tocan el cielo en la fiesta de la natación española

Las luces del auditorio Goyeneche, la casa del Comité Olímpico Español, fueron perdiendo fuerza hasta apagarse por completo para dar paso a las estrellas de la natación española que han brillado con luz propia en este 2025. Los deportistas, con Iris Tió a la cabeza, y dirigentes celebraron las 12 medallas obtenidas en el Mundial de Singapur 2025.

Todo bajo la presencia del presidente de European Aquatics, Antonio Silva, y el presidente del COE, Alejandro Blanco. Un acto en el que brillaron el veterano Felipe Perrone, que a sus 39 años puso fin a su carrera deportiva con el gol que sentenció la victoria (15-13) del equipo español en la final mundialista de waterpolo sobre Hungría.

«Celebro aquí con vosotros el oro mundial, celebro con vosotros este abrazo final con David Martín -seleccionador español-, pero sobre todo celebro mi último acto con estos tíos a los que quiero tanto. Gracias a todos por haber estado a mi lado en esta historia larga, muy larga, pero bonita y también muy mágica», señaló Perrone tras recibir, junto con el resto de los integrantes de la selección masculina de waterpolo, la insignia de oro y brillantes de la Federación.

También la recibió Iris Tió, ganadora de seis medallas en natación artística, tres de ellas de oro, en los Mundiales de Singapur.. Además de la insignia de oro y brillantes, con la que también fueron galardonados Dennis González y Lilou Lluís, con quien ganó el oro en el dúo libre mixto y en el dúo libre, respectivamente, fue designada MVP del año 2025 por la Federación Española.

«Al final llevamos sólo un año trabajando todos juntos con este nuevo equipo y creo que podemos mejorar. Cuando vemos el video del Mundial vemos que todavía podemos mejorar más y eso es lo bueno. Tenemos muchas ganas de seguir entrenando y seguir mejorando», indicó Iris Tió.

El galardón de Deportista Más Valioso recayó en la categoría masculina en el waterpolista Bernat Sanhauja, que ya se alzó también con el título de mejor jugador de la final del Mundial de Singapur, en la que firmó cinco goles. Pero no sólo hubo premios para el waterpolo y la artística, ya que la Federación Española también quiso reconocer el gran año protagonizado por Carles Coll, que se proclamó campeón del mundo de los 200 braza en piscina corta y fue finalista en los de larga, con la medalla de oro y brillantes.

Valeria Antolino y Ana Carvajal, que se coronaron el pasado mes de mayo campeonas de Europa de saltos sincronizados desde plataforma de 10 metros, fueron distinguidas con la medalla al mérito deportivo. El mismo galardón que recibieron Paula Otero, plata en los 3 kilómetros eliminatorios, y María de Valdés, bronce en la prueba de los 5 kilómetros de los Europeos de Aguas Abiertas. Igualmente recibieron la medalla al mérito deportivo el equipo nacional de natación artística y la selección española femenina de waterpolo, que se colgó la medalla de bronce en los Mundiales de Singapur.