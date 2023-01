Salen a la luz los duros ataques de un miembro del equipo de Josep María Bartomeu a Leo Messi y a algunos de los pesos pesados del Barcelona. Román Gómez Ponti, jefe de la asesoría jurídica del club durante la etapa del antiguo presidente, es uno de los investigados en el caso Barçagate como posible filtrador de los contratos de el astro argentino y de Gerard Piqué. Y lo es por los mensajes que manejan los Mossos d’Esquadra en los que dice que «tampoco sería una mala idea publicar los contratos millonarios del primer equipo» y en los que ataca indiscriminadamente a Messi, llamándole «rata de cloaca» y «enano hormonado».

El día en el que se publicó que el último contrato de Messi con el Barça era de más de 555 millones de euros por cuatro años, Gómez Ponti se ensañó duramente con el jugador en el grupo de whatsapp que formaban varios integrantes del equipo de Bartomeu. Para entonces, ya no formaban parte de la Junta, puesto que habían dimitido meses antes y estaba al frente del club una gestora a cargo de Carlos Tusquets.

El mensaje en el que critica duramente a Leo Messi va dirigido directamente a Bartomeu. En él, acusa al ahora jugador del PSG de ser un dictador, puesto que se le acusa de marcar la política de «fichajes, traspasos y renovaciones».

«Barto, de verdad, no se puede ser tan buena persona con esta rata de cloaca. El club le ha dado todo y él se ha dedicado a marcar una dictadura de fichajes, traspasos, renovaciones. Yo no lo podré hacer nunca, pero a las cifras de su contrato debería sumarse Pinto, la renovación de Suarez y la de Jordi Alba. O la comisión de renovación de Fati», comienza diciendo el mensaje de Whatsapp al que ha tenido acceso El Periódico.

Continúa y hace un inciso en la ampliación de contrato de Ansu Fati para criticar al hermano de Messi, Rodrigo, representante del internacional español: «¿Rodrigo Messi agente? Pero si no sabe ni leer y encima llevaba de socio a un traficante de drogas».

Vuelve a la carga contra Leo, con acusaciones graves y con una serie de insultos a consecuencia de lo sucedido durante la pandemia, en la que supuestamente presionó para que a Luis Suárez y a él no les bajaran el sueldo: «El cúmulo de chantajes y desplantes que el club y los que trabajamos hemos sufrido de este enano hormonado que le debe al Barça la vida….ahhh. Pero cuando van mal dadas recibes su mítico whatsapp: ‘presi bájales el sueldo a los demás, pero a mí y a Luis no nos toques’. Ojalá marche entre la indiferencia de la gente, que es lo peor que puede pasarle (un pesetero más)».

No queda ahí. Messi anunció entonces medidas legales por revelar un contrato confidencial y Gómez Ponti, como jefe de los asuntos jurídicos, vuelve a la carga contra el jugador: «Barto, reitero, si me presentan la querella, yo explicaré cosas. Y la única cosa buena fue que ellos cobraron una comisión por no hacer nada, aprovechando que el enano hormonado le hacía las alineaciones al entrenador».

Ataques a Piqué y Busquets

No sólo es Messi el único jugador al que Gómez Ponti critica. También se refiere a otros dos de los pesos pesados. En los mensajes que han visto la luz descalifica también a Gerard Piqué y a Sergio Busquets. Del ya retirado central, cuyo contrato vio también la luz, dice que «hace falta tener pocos escrúpulos y ser un grandísimo hijo de puta». Pide también la salida del actual capitán, Busquets. Al mediocentro le incluye en un grupo de «jugadores que no tienen mercado y no pueden ser traspasados» y apunta que lo que hay que hacer con ellos es «despedirlos con una indemnización mínima y olvidarnos que han pasado por el club por insolidarios».