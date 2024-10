Inglaterra autoriza a vender alcohol en los estadios donde se disputen partidos de fútbol femenino

El alcohol volverá a los estadios en Inglaterra, pero sólo para los partidos de fútbol femenino. Desde el país británico han tomado la decisión de volver a introducir las bebidas alcohólicas en sus campos de fútbol, algo que no se podía desde 1985. A día de hoy, los estadios de fútbol tienen autorización para vender alcohol, pero solo en los vomitorios y bares del mismo. La bebida no se puede tomar en las gradas.

Esta medida entró en vigor en 1985 con la intención de acabar con el hooliganismo y los problemas en los estadios ingleses. Aunque esto era aplicable solo a los partidos de fútbol, porque en otras competiciones sí que está permitido. Por ejemplo, en los partidos de la NFL disputados en la capital inglesa sí se puede beber alcohol. Pero eso va a cambiar con la nueva medida que van a introducir en la Premier League femenina (Women’s Super League).

La presidenta ejecutiva de la Women’s Super League, Nikki Doucet, desveló la intención de volver a autorizar la venta de alcohol para sus partidos porque asegura que el comportamiento de sus seguidores «es distinto». Por el momento, la Premier League femenina está en conversaciones para intentar aprobar esta medida de introducir el alcohol en las gradas únicamente durante los partidos de fútbol femenino.

«Creo que el comportamiento de nuestros aficionados es distinto», aseguró Doucet a la cadena británica BBC durante la cumbre Leaders Week celebrada en Londres. «Hay que dar opciones a los aficionados, al tiempo que mantenemos su seguridad y somos responsables», agregó. Esto ya se probó hace unos años en el fútbol inglés.

En 2021 se recomendó eliminar la prohibición del alcohol en las gradas, pero antes de introducirlo en todas las categorías se haría una serie de pruebas en la Cuarta y la Quinta división del fútbol inglés. Sin embargo, Mark Roberts, jefe de seguridad del fútbol, aseguró que la prohibición de beber en las gradas durante los encuentros debería mantenerse y aseguró que beber antes del partido y en el descanso es un buen equilibrio.

Desde entonces no se ha vuelto a modificar la norma… hasta ahora. La Premier League inglesa considera que no hay tanto hooliganismo en sus partidos y cree que se debería permitir que se pueda beber alcohol en las gradas durante los partidos de fútbol femenino solamente. Esta nueva medida no afectaría a la Premier League masculina, donde todavía se mantiene la prohibición de beber en las gradas por temor a que la cosa se descontrole durante el encuentro.