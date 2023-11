El inesperado elogio de Alonso a Hamilton antes de su ataque final

Es muy difícil, pero no imposible. Fernando Alonso sigue teniendo opciones matemáticas de arrebatarle a Lewis Hamilton una tercera plaza del Mundial de Fórmula 1 que durante mucho tiempo le pertenecía. Las matemáticas mantienen con vida al asturiano, pero a falta de dos carreras (Las Vegas y Abu Dabi) la misión se antoja realmente complicada.

Durante esta semana, en la que se han apagado los motores después de tres fines de semana de maratón ininterrumpida, Alonso le ha dedicado un emotivo elogio a Hamilton. El piloto de Aston Martin cree que el heptacampeón del mundo es una figura en la que «todos» los protagonistas del ‘Gran Circo’ se fijan porque «mantiene la motivación después de ganar tantos títulos».

Alonso fue preguntado recientemente si en el caso de que Hamilton hubiera caído en escuderías cuyo nivel en pista no corresponde con el suyo, hubiera tomado la misma decisión que él en 2017: retirarse. La respuesta del asturiano es sobresaliente: «Es difícil de decir. Tenemos diferentes personalidades y motivaciones. Lewis siempre hizo muy bien en mantenerse concentrado y competitivo en los períodos de su vida en los que no tenía un paquete competitivo. Esos periodos no fueron muchos, pero siempre estuvo rindiendo a un alto nivel».

«Ahora no tiene el mejor coche, Red Bull domina, pero sigue luchando siempre. Está persiguiendo a Pérez por la segunda plaza y nunca se rinde. Nos motiva a todos ver cómo Hamilton mantiene la motivación después de ganar tantos títulos», añadió Alonso en su respuesta en una entrevista concedida a la revista GQ.

Lucha de Alonso y Hamilton en Las Vegas

Después de su épico podio en Brasil, Alonso podría completar otra machada aún más difícil: batir a Hamilton en el campeonato de pilotos. Su lucha parece más por la cuarta posición con Carlos Sainz, pero un nuevo batacazo de Mercedes en Las Vegas, sumado a un buen resultado del español, trasladaría toda la emoción hacia Abu Dabi.

Las cuentas son fáciles: a falta de dos pruebas, Hamilton le saca 28 puntos a Alonso. Un hipotético escenario, bastante improbable, podrían ser dos abandonos consecutivos del piloto de Mercedes, en los que el asturiano quede tercero, como sucedió en Interlagos. Precisamente allí, la escudería alemana tan sólo pudo sumar cuatro puntos gracias a un octavo puesto del inglés.

Si ese pobre rendimiento se prolonga en un circuito estadounidense todavía por inaugurar, así como el buen momento de Aston Martin, Alonso podría amenazar a Hamilton por la tercera posición y luchar por ser uno de los tres mejores al término de un campeonato plagado de emociones para el asturiano.

El deseo de la ’33’

Además, como viene sucediendo en sus últimas apariciones ante la prensa, Alonso fue preguntado por la soñada victoria número 33. «Me encantaría que ese número 33 se hiciera realidad. Se ha hablado mucho de ello en las redes sociales, el 33 es un número que veo en todas partes y me encantaría tenerlo. Me siento fresco, me siento rápido y estoy disfrutando el viaje con Aston Martin. Me siento motivado. Aún no es el momento de jubilarse», concluyó.