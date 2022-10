Iker Casillas explica su sorprendente tuit y pide perdón a la comunidad LGTB

Después de su polémico tuit en el que anunciaba que era «gay», Iker Casillas ha vuelto a publicar un mensaje en sus redes sociales para explicar que su cuenta estaba hackeada y ha pedido disculpas a todos sus seguidores.

«Cuenta hackeada. Por suerte todo en orden. Disculpas a todos mis followers. Y por supuesto, más disculpas a la comunidad LGTB», escribió el que fuese capitán del Real Madrid y de la selección española.

Cuenta hackeada. Por suerte todo en orden. Disculpas a todos mis followers. Y por supuesto, más disculpas a la comunidad LGTB. 🙏 — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 9, 2022

Unas horas antes, Iker Casillas había sorprendido a todos con un mensaje en el que aseguraba que era «gay». La noticia causó un gran revuelo, incluso traspasó nuestras fronteras provocando un gran impacto en la prensa internacional, que lejos de interpretar un posible contexto relacionado con las noticias publicadas en la prensa rosa o un hackeo daban por hecho que había anunciado realmente su homosexualidad.

«Espero que me respeten: soy gay», era la frase completa publicada por Casillas. Junto a ello acompañó el hasthag #FelizDomingo. Su ex compañero en la selección Carles Puyol no dudó en responder al mensaje asegurando: «Es el momento de contar lo nuestro». Al texto acompañó un corazón y un emoticono lanzando un beso.