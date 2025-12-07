Hugo González se baña en oro y se proclama campeón de Europa en piscina corta

Hugo González ha vuelto a situarse a la altura de sus expectativas tras un verano largo. En Lublin, Polonia, se escucharon otra vez los acordes del himno español después de que el balear se proclamara campeón de Europa en piscina corta en la prueba de 200 metros estilos. Es la tercera presea dorada de la delegación española en Lublin después de las conseguidas por Carmen Weiler -200 espalda- y Carles Coll -200 braza-.

La de Hugo González cayó de la misma manera que las dos predecesoras, con un dominio arrollador. Tomó la delantera tras los pasos por mariposa y espalda y se marchó en braza. El crol redondeó un indiscutible triunfo que le quita de algún modo el mal sabor de boca del pasado verano, cuando no pudo clasificarse para el Mundial en Singapur. Ha pasado Hugo González por muchas subidas y bajadas hasta el punto de plantearse la retirada.

Este oro, a sus 26 años y todavía en plenitud, le devuelve el liderazgo en la natación española. Un triunfo que Hugo González adornó con un nuevo récord de España, tras imponerse con un tiempo de 1:51.39 minutos, 72 centésimas menos que la plusmarca nacional que estableció el pasado año Carles Coll. Lo consigue en la misma distancia, los 200 estilos, de la que se coronó campeón de Europa en piscina larga en 2021.

Justo en la prueba anterior, la ilerdense Emma Carrasco había nadado también en los 200 estilos. Su tiempo de 2:07.90 en la final valió para ser sexta, mientras que el podio se lo repartieron por este orden la neerlandesa Marrit Steenbergen (2:01.83), la irlandesa Ellen Walshe (2:04.78) y la israelí Anastasia Gorbenko (2:05.32).

La tercera final con representación española del día juntó al balear Sergio de Celis y al catalán Luca Hoek en 100 libres. Pese a arrancar bien la carrera, el joven Hoek ocupó el séptimo lugar (46.42) y De Celis (46.43) acabó octavo y último. El oro fue para el francés Maxime Grousset (45.17), la plata fue para el croata Jere Hribar (45.64) y el bronce fue para el británico Matthew Richards (45.82).